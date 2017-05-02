Сотрудник дома культуры сгорел во время оценки спирта
Для праздника работники ДК раздобыли пятилитровую бутыль со спиртом. Мужчины решили проверить, действительно ли напиток качественный. Для этого они налили его в емкость, а один из участников корпоратива пожег жидкость.
Пламя перекинулось на одежду стоявшего рядом 52-летнего работника культуры. Поскольку на нем была синтетическая рубашка, огонь быстро охватил мужчину. Когда коллеги бросились тушить беднягу, он был уже сильно обожжен, сообщает омский портал Om1.ru.
Пострадавшего доставили в ожоговый центр, однако мужчина от полученных травм скончался, несмотря на все усилия врачей. Сотрудников центра досуга "Меридиан" вызвали для дачи объяснений в Следственный комитет России. По факту гибели омича ведется проверка.
Напомним, еще об одном трагическом случае с воспламенением алкоголя стало известно в июне 2016 года. Так, 44-летняя жительница Иркутской области убила свою подругу и в течение двух лет выдавала себя за нее. На преступление женщина пошла ради того, чтобы не выплачивать долг по кредиту.
В день трагедии женщины распивали спиртное. В какой-то момент они поссорились и одна из них облила себя легковоспламеняющейся жидкостью. В этот момент подозреваемая закурила и огонь от сигареты попал на одежду ее подруги. При этом злоумышленница ничего не сделала, чтобы спасти человека, и просто сбежала с места происшествия. В результате женщина сгорела заживо.
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