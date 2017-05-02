Сотрудник дома культуры сгорел во время оценки спирта

В Центре досуга "Меридиан", находящемся в поселке Входной Омской области, заживо сгорел культработник. Трагедия произошла на корпоративе, устроенном сотрудниками учреждения.

Для праздника работники ДК раздобыли пятилитровую бутыль со спиртом. Мужчины решили проверить, действительно ли напиток качественный. Для этого они налили его в емкость, а один из участников корпоратива пожег жидкость.

Пламя перекинулось на одежду стоявшего рядом 52-летнего работника культуры. Поскольку на нем была синтетическая рубашка, огонь быстро охватил мужчину. Когда коллеги бросились тушить беднягу, он был уже сильно обожжен, сообщает омский портал Om1.ru.

Пострадавшего доставили в ожоговый центр, однако мужчина от полученных травм скончался, несмотря на все усилия врачей. Сотрудников центра досуга "Меридиан" вызвали для дачи объяснений в Следственный комитет России. По факту гибели омича ведется проверка.

Напомним, еще об одном трагическом случае с воспламенением алкоголя стало известно в июне 2016 года. Так, 44-летняя жительница Иркутской области убила свою подругу и в течение двух лет выдавала себя за нее. На преступление женщина пошла ради того, чтобы не выплачивать долг по кредиту.

В день трагедии женщины распивали спиртное. В какой-то момент они поссорились и одна из них облила себя легковоспламеняющейся жидкостью. В этот момент подозреваемая закурила и огонь от сигареты попал на одежду ее подруги. При этом злоумышленница ничего не сделала, чтобы спасти человека, и просто сбежала с места происшествия. В результате женщина сгорела заживо.