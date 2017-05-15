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В Карелии официант воровал у пьяных клиентов

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В Карелии будут судить местного жителя, который работал официантом в одном из ресторанов Петрозаводска. Мужчина обвиняется в том, что воровал деньги с карт подвыпивших клиентов.

"Обвиняемый в декабре 2016 года в ночное время, получив переданную ему клиентом ресторана с целью оплаты счета банковскую карту и подсмотрев набранный посетителем пин-код, воспользовался его нетрезвым состоянием и не вернул карту собственнику", – считают следователи. В тот же день официант снял со счета карты десять тысяч рублей. Уже в 2017 году преступник отважился на новое преступление и аналогичным образом украл 145 тысяч рублей.

Обвиняемый возместил сумму причиненного ущерба, передает Flashnord. Официанта будут судить по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".

15 мая 2017, 18:29

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