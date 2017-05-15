В Подмосковье 12-летняя девочка забеременела от школьника

В Серпуховском районе Московской области 12-летняя девочка забеременела от старшеклассника. Об инциденте взрослым стало известно, когда школьница была уже на 15-й неделе беременности, передает РЕН ТВ.

Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов. По факту произошедшего проводится проверка.

По предварительным данным, роман школьников длится с зимы. В интимную связь они вступили по обоюдному согласию.