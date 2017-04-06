Перепуганный терактом мужчина сжег деревню

Житель Ленинградской области сжег девять из 11 домов в деревне Лопец. По его словам, он уничтожал здания потому, что там были бандиты.

По информации полиции, общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Как выяснилось, 55-летний Олег Герасимов методично поджигал дома, используя смесь бензина и масла.

Когда начались пожары, люди были лишь в одном из домов, пишет "Фонтанка". К счастью, двое мужчин вовремя проснулись и вызвали пожарных.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели, что совершивший поджоги Герасимов идет на них тараном на автомобиле "Волга". От удара о грузовик у легковой машины вылетел мост. После этого злоумышленник выскочил из автомобиля и начал поливать пожарных из газового баллончика, а затем скрылся в лесу.

На следующий день Герасимов сам явился в отделение полиции. Он заявил, что в деревне Лопец создана "база будущих бандитов и убийц". "Местные, кто с 90-х и ранее, предоставляют им свои жилища. Когда начнется смута, бандиты будут избивать брошенное властями население. В деревне Забелье у них штаб", – пояснил мужчина.

Кроме того, он отметил, что на Земле не хватает углеводородов, а потому существование каждого человека должно быть обоснованно. Герасимов также добавил, что теракт в метро в Санкт-Петербурге добавил его теории ясности. Он понял, что в деревне Лопец также обосновались моджахеды, которых, по-видимому, он и пытался уничтожить.