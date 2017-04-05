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Происшествия

Темные пятна в расследовании петербургского теракта

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Archives
Журналисты внимательно проанализировали фото– и видеоматериалы, связанные с терактом в петербургском метро, и обнаружили ряд загадочных несостыковок. В частности, до сих пор осталось неясным, кто же оставил бомбу на станции "Площадь Восстания".

Продолжение: Украинцы издеваются над россиянами после теракта

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Проанализировав время, которое показывали часы на снятых после теракта фото, журналисты издания "ДП" пришли к выводу, что бомба взорвалась примерно в 14:29 по московскому времени. Однако до этого в СМИ указывалось совершенно другое время 14:40-14:50. 

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Также до сих пор остается загадкой, кто подложил вторую бомбу на станции "Площадь Восстания", которая была обезврежена. Согласно предварительной версии следователей, взрывчатку здесь оставил подозреваемый Акбаржон Джалилов, после чего он отправился на станцию "Технологический институт" и на подъезде к ней совершил самоподрыв. 

Однако, по мнению авторов заметки, предполагаемый смертник никак не мог успеть заложить бомбу на "Площади Восстания". Судя по записям видеокамер, он был около перехода на станцию "Площадь Александра Невского" в 14:01. При этом отчетливо видно, что никакой сумки у него в руках нет.

Кроме того, анализ времени, когда фото второй бомбы появилось в соцсетях, говорит о том, что она была заложена как раз примерно 14:01 – то есть в тот момент, когда подозреваемый находился совершенно в другом месте. Впрочем, часы могли указать не совсем точное время, ведь станции "Площадь Александра Невского" и "Площадь Восстания" разделяет всего одна остановка. Кроме того, злополучную сумку с бомбой Джалилов мог спрятать в свой весьма объемный рюкзак, чтобы не привлекать особого внимания.   

Существует и другая версия развития событий. Возможно, предполагаемый смертник прибыл на "Площадь Восстания" гораздо раньше. В этом случае бомба достаточно долго пролежала до того, как в 14:01 ее обнаружили, и просто каким-то чудом не взорвалась.  

Автор: Светлана Сидорчук5 апреля 2017, 20:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

В метро Санкт-Петербурга вагон разорвало от взрыва

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