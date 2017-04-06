В петербургской многоэтажке нашли взрывное устройство

Жильцы дома на Товарищеском проспекте в Петербурге эвакуированы из-за обнаруженного в многоэтажке взрывного устройства. К счастью, его удалось вовремя обезвредить.

Подозрительный предмет в доме №22/1 на Товарищеском проспекте обнаружили ранним утром 6 апреля. Сотрудники полиции вывели из многоэтажки в наручниках троих мужчин.

После этого началась эвакуация жильцов девятого и десятого подъездов и припаркованных рядом автомобилей, передает Nation News. На место инцидента выехали глава Невского района города Константин Серов и его заместитель.

К счастью, взрывное устройство удалось вовремя обезвредить. "Взрывное устройство найдено, оно обезврежено", – цитирует Серова ТАСС. По его словам, опасности уже нет. "Дана команда заселять жителей, до седьмого этажа все обезврежено", – добавил он. На восьмом и девятом этажах еще работают следователи.

Эвакуированных жителей дома разместили в актовом зале находящегося рядом с местом происшествия детского сада. В квартиры их допустят только через два часа. Очевидцы заявляли, что предмет мог представлять взрывную опасность, сообщает РЕН ТВ. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, 3 апреля около 15:00 мск произошел теракт в подземке Санкт-Петербурга. Взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Бомба сдетонировала в третьем вагоне сразу после отправления. Машинист не остановил поезд и доехал по следующей платформы. Погибли 14 человек, более 60 пострадали.

Взрывное устройство привел в действие смертник. Личность террориста установлена, им оказался уроженец киргизского города Ош Акбаржон Джалилов.