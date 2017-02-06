Мужчина заживо сжег соседку из-за тараканов

Жителя Среднеуральска Свердловской области осудили на 17 лет тюрьмы за убийство соседки. В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину.

Преступление произошло в Среднеуральске летом прошлого года. Мужчина и его соседка по общежитию поругались из-за расплодившихся тараканов. После конфликта женщина ушла в свою комнату, расположенную на втором этаже, передает РИА Новости.

Однако ее оппонент на этом не успокоился и решил выяснить отношения кардинально. Для этого злоумышленник облил дверь комнаты женщины горючей жидкостью и поджег. В результате, соседка преступника погибла. В момент инцидента в комнате также находилась сестра женщины. Спасаясь от огня, она была вынуждена вместе с двумя племянниками выпрыгнуть из окна. К счастью, всем им удалось выжить.

За жестокое убийство суд назначил мужчине наказание в виде 17 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину.

Отметим, что убийства довольно часто происходят на почве бытовых ссор. Так, в конце января суд Вологды вынес приговор 49-летнему местному жителю за убийство подруги. По версии следователей, преступление произошло на почве конфликта.

Женщина попросила пьяного сожителя прибраться в доме. Разгневавшись, мужчина схватил нож и пырнул подругу в горло. От полученных травм, женщина скончалась.