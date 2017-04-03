Дети ограбили и сожгли три дома в Кирове

В Кирове двое школьников, которым еще не исполнилось 14 лет, ограбили и сожгли три дома. Из-за своего возраста шестиклассники могут избежать наказания.

На преступление хулиганы решились во время каникул. Оба мальчика – неуспевающие, и ходили во внеучебное время исправлять в школу свои двойки.

Так, 30 марта ученики пришли на занятия биологией. Преподаватель немного задержался, и ребята решили прогуляться. Они пошли на Северную Садовую улицу, где и совершили преступления. Сначала они забрались в один дачный дом, похитили имущество, а затем подожгли его, передает Life.ru.

Так малолетние хулиганы поступили и еще с двумя домами. Хозяйка одного из домов Галина И. рассказала, что соседи видели мальчишек, которые подожгли ее дом. "Позвонила соседка, сказала, что, похоже, горит наш дом. Побежали сын, муж. Мы приехали — там милиция, пожарные, кинологи, мы там были долго", – делится женщина.

Сейчас устанавливается сумма причиненного мальчишками ущерба. Хулиганы вместе с родителями допрошены полицейскими. В данный момент решается вопрос об отказе в возбуждении уголовных дел на хулиганов.

Напомним, недавно курьезный случай произошел в одном из мебельных магазинов Тулы. Там девочка, действуя вместе с двумя взрослыми женщинами, украла у продавца крупную сумму денег. Девочка действовала по сигналу сообщниц. Когда ребенок совершил кражу, злоумышленницы быстро покинули зал. Пропажу 24 тысяч рублей продавщица обнаружили только пару часов спустя.

