Изгнавший дьявола полицейский стал героем мультфильма

Бывший участковый из Белгорода, 24-летий Артем Ченчик прославился в Сети благодаря тому, что якобы изгнал дьявола из дома местной пенсионерки. Экс-полицейского прозвали "инспектор гаджет".

Ныне популярный блогер Ченчик стал героем мультфильма, размещенного в Сети. Одна из московских компаний для своего проекта "Доверие" сняла о молодом человеке документальный анимационный фильм. Речь в нем – о необычном случае изгнания Сатаны, с которым столкнулся в своей практике участковый.

Благодаря творческому подходу к работе Ченчик заслужил доверие местных жителей. Он рассказал, что к нему на опорный участковый пункт пришла старушка и попросила помочь ей изгнать Сатану, якобы поселившегося у нее дома.

Пенсионерка уверяла, что невидимая сила преследует ее везде, портит имущество, мешает спать и даже пытается заговорить. Соседи посоветовали женщине обратиться к врачам. Но она решила, что с демонами справятся только полицейские.

Артем откликнулся на просьбу старушки. Он взял сухую траву и с серьезным видом начал обряд "изгнания". После того как "очищение" дома было закончено, женщина поблагодарила стражей порядка.

Эта история вдохновила столичную компанию на создание мультфильма. Проект "Спасибо за доверие" рассказывает, как оказанное доверие меняет жизнь людей к лучшему.