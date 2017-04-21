Изгнание дьявола попало на видео
На видеозаписи видно, как один из мужчин разбивает миниатюрную модель "проклятого" дома. Экзорцисты предположили, что именно духи, поселившиеся в здании, со временем проникли в тело женщины, передает "РЕН ТВ". Для проведения обряда священникам понадобилась помощь сразу нескольких человек.
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