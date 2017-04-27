В Астрахани поймали грабителя в гуаши

Правоохранители задержали 29-летнего мужчину, грабившего банки. Примечательно, что для маскировки он разрисовывал лицо гуашью.

Подозреваемого задержали 26 апреля после разбойного нападения на центр микрофинансирования в Ленинском районе Астрахани. Угрожая 24-летней сотруднице кредитной организации пистолетом, он потребовал отдать ему деньги. Злоумышленник забрал ее мобильный телефон и около десяти тысячи рублей, после чего покинул офис. Затем девушка нажала тревожную кнопку.

Полицейские изучили запись с камеры видеонаблюдения, запечатлевшую инцидент. Несмотря на то что мужчина разрисовал лицо черной гуашью и надел капюшон, правоохранителям удалось установить его личность.

"На следующий день сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего фигуранта в селе Козлово Володарского района. Как пояснил сам мужчина, после нападения в тот же вечер он отправился на попутных машинах к родственникам", – сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области. Грабитель признался, что в конце января аналогичным способом совершил разбой в другом финансовом учреждении. Тогда он похитил 22 тысячи рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей. Грабителю грозит до десяти лет лишения свободы.

