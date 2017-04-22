Российского офицера-подводника уличили в педофилии

Житель Москвы уличил офицера-подводника в педофилии. 21-летний молодой человек вступил в переписку с военным, представившись при этом подростком.

"Я с ним списался во "ВКонтакте", его зовут Андрей. Я ему написал: "Привет, я где-то тебя видел". Он написал: "Где ты мог меня видеть, скинь фотографию". Я не стал ему скидывать фотографию", – рассказал москвич.

Пообщавшись всего один вечер военный признался в симпатии к молодому парню. Более того, офицера ничуть не смутило, что его новый знакомый несовершеннолетний. "После того как он узнал, что мне 15 лет, я попросил его фотографию интимную, чтобы он скинул. Он мне скинул в итоге", – заявил разоблачитель.

Во время переписки офицер рассказывал о своей жизни. Так удалось узнать, что он живет в Мурманске один, имеет детей, но те уже выросли, работает в Министерстве обороны. Разоткровенничавшись военный признался, что у него уже были связи с подростками.

На следующий день мужчина созвонился с новым знакомым по скайпу и признался, что хочет близости с ним. В разговоре офицер начал перечислять, куда бы хотел поцеловать подростка и заявил, что хочет приехать к нему в Москву.

По данным Life, москвич переписывался с Андреем Павловским, который служит в ВМФ в звании капитана 1-го ранга. Офицер командовал атомной подводной лодкой с баллистическими ракетами К-117 "Брянск", подлодкой "Екатеринбург", головным ракетоносцем четвертого поколения "Юрий Долгорукий" в составе второго экипажа. Павловскому 50 лет, он живет в Мурманске. Однако на просьбу журналистов прокомментировать происходящее офицер назвал все подставой и прекратил разговор.

