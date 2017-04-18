В Сургуте дети нашли мертвую женщину по дороге в школу

Школьники заметили труп на территории долгостроя в районе сквера Энергетиков в Сургуте, передает "Сургутинтерновости". О страшной находке они сообщили родителям, а те позвонили в полицию.
Личность погибшей установлена. По предварительным данным, смерть наступила в силу естественных причин. Сообщается, что женщина злоупотребляла алкоголем.
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