"Элитную" икру фасовали в свинарнике под Тверью

В Тверской области оперативники изъяли тонну черной икры, которая предназначалась для распространения через дорогие супермаркеты в Москве. В свинарниках, переоборудованных под рыбоводный комплекс, работники предприятия расфасовывали продукцию в упаковки от марки "Золото Каспия", передает Life.ru. Потребителю контрафакт доставался по цене до 80 тысяч рублей за килограмм.

Результаты проверки показали, что икра не соответствует требованиям и может быть опасной для здоровья человека. По факту произошедшего возбуждено административное дело. В отношении Ржевского рыбоводного комплекса вынесено решение о штрафе в 150 тысяч и конфискации продукции.