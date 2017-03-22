При строительстве Крымского моста нашли голову античного божества

Во время возведения моста через Керченский пролив обнаружен крупный фрагмент терракотовой скульптуры – голова мужчины. Это часть статуи или бюста древнегреческого божества, передает "Газета.ru".

По словам начальника подводного отряда Института археологии РАН Сергея Ольховского, это уникальная находка для Северного Причерноморья. Предположительно, скульптура была создана в Малой Азии в V веке до нашей эры.