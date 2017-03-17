Девушка избила бывшего дверным косяком за "прошлые обиды"

Жительница города Киселевска Кемеровской области вступила в конфликт с бывшим мужем и нанесла ему тяжелые телесные повреждения дверным косяком. В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело.

Потерпевший обратился за медицинской помощью в больницу. Врачи диагностировали у 39-летнего мужчины закрытый перелом правой плечевой кости. Один из сотрудников учреждения передал информацию о поступившем пациенте стражам порядка.

Прибывшим в больницу сотрудникам правоохранительных органов мужчина пожаловался на свою 40-летнюю бывшую супругу. Позднее полицейские задержали ее по подозрению в избиении.

"Женщина пояснила, что на протяжении нескольких лет проживала с потерпевшим, который ее систематически подвергал побоям", – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. "Несколько раз уголовные дела по данным фактам направлялись в мировой суд, где она прощала обидчика. В конечном итоге они расстались", – отметил представитель ведомства.

По данным следствия, бывшие супруги вновь встретились в гостях у общих знакомых. В пресс-службе уточнили, что между ними возник конфликт "на почве старых обид". "Обвиняемая не смогла сдержать своих эмоций и руками оторвала деревянный дверной косяк, а затем начала бить им экс-супруга", – сообщили в ведомстве.

На восьмое марта жена до смерти избила мужа двумя тюльпанами. — Anastasiya Bergman (@PapAraZZI_NSY) 6 марта 2017 г.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Теперь ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее суд признал виновной актрису Елену Ксенофонтову в "Нанесении побоев или совершении иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, в отношении близких лиц". Ее бывший возлюбленный Александр Рыжих сообщил, что в ходе ссоры с девушкой получил "более трех ударов в голову, в правую височную часть, а также в область средней лицевой части".

