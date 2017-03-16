Ксенофонтову оправдали за жесткоое избиение мужа

Суд поставил точку в громком деле актрисы из сериала "Кухня". Уголовное дело закрыто.

Пресненский суд столицы оправдал актрису Елену Ксенофонтову, приговоренную к штрафу в пять тысяч рублей за жестокое избиение мужа. "Приговор мирового судьи судебного участка №377 Пресненского района Москвы в отношении Ксенофонтовой Елены Юрьевны отменить, производство по уголовному делу прекратить в связи с отсутствием в деянии состава преступления", – приводит решение судьи ТАСС.

Напомним, что Ксенофонтову признали виновной по части 1 статьи 116 Уголовного кодекса Российской Федерации (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, в отношении близких лиц). Ее бывший гражданский муж Александр Рыжих сообщил, что в ходе ссоры получил "более трех ударов в голову, в правую височную часть, а также в область средней лицевой части" и даже обвинил актрису в планировании убийства.

Однако Ксенофонтова настаивала, что сама подвергалась домашнему насилию. Мол, защищалась от Рыжих, который повалил ее на кровать и стал выкручивать руки. Звезда "Кухни" подала апелляцию. В интервью артистка говорила, что после расставания Александр хотел отобрать у нее шестилетнюю дочь Софью, а заодно и четырехкомнатную квартиру, на которую ранее оформил дарственную.