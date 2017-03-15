Пассажир упал на пути в метро Петербурга

Утром 15 марта в метро Санкт-Петербурга случилось ЧП: на пути станции метро "Ладожская" упал пассажир. В результате движение составов было временно приостановлено, а станция закрыта на вход и выход, передает Flashnord. По факту происшествия проводится проверка.
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