Пассажир упал на пути в метро Петербурга

Утром 15 марта в метро Санкт-Петербурга случилось ЧП: на пути станции метро "Ладожская" упал пассажир. В результате движение составов было временно приостановлено, а станция закрыта на вход и выход, передает Flashnord. По факту происшествия проводится проверка.