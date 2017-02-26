Под Петербургом пенсионерка подавилась блином

Сиделка вызвала скорую помощь 57-летней жительнице Всеволжского района Ленинградской области, которая внезапно почувствовала себя плохо во время завтрака. Прибывшие на вызов врачи застали пенсионерку уже мертвой. Сиделка уверена, что ее подопечная подавилась блином во время завтрака, передает Life.ru.