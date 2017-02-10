Бизнесмен нанял помора для убийства отвергнувшей его девушки

В Северодвинске в Архангельской области суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, который был признан виновным в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человеку, передает Flashnord. История началась еще осенью 2015 года, когда к мужчине обратился 56-летний предприниматель. Он предложил заплатить 600 тысяч за убийство своей 34-летней знакомой. Мотив был простой – та не отвечала взаимностью на его ухаживания.

Не желая идти на убийство, но и не собираясь отказываться от солидного вознаграждения, предприимчивый помор решил несколько усложнить схему. Он подбил своего знакомого напасть на жертву и причинить ей тяжкий вред здоровью. За работу он посулил сумму в 30 раз меньшую, чем планировал получить сам – 20 тысяч рублей. 18 декабря 2015 года тот напал на женщину в подъезде ее дома и нанес ей три удара ножом. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице спустя два дня.

Предприимчивый помор полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он активно помогал следствию и помог изобличить всех соучастников. Расследование в отношении непосредственно нападавшего было прекращено в связи со смертью подозреваемого. Бизнесмен подался в бега и объявлен в международный розыск.