Пышную россиянку судят за лжебеременность

В Камчатском крае местная жительница обвиняется в мошенничестве. Она обманула врачей.

150-килограммовая женщина пришла в поликлинику и заявила, что беременна, передает сайт "Комсомольская правда". Так как ранее она уже рожала, то прекрасно знала симптомы, которые и пересказала гинекологу. Врач выписал ей справку и отправил на УЗИ, которое лжебеременная проходить не стала. Несмотря на это, ей выдали листок нетрудоспособности на пять месяцев.

"Обследование она не прошла, но в установленный срок, 9 августа текущего года, явилась за больничным, осознавая, что не беременна. Во второй раз проводился визуальный и поверхностный осмотр, при этом пациентка набрала в весе", – сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Женщина отправилась в местную школу, где работала бухгалтером, и, предъявив больничный, получила 263 тысячи рублей. Располагая такой суммой, она решила отдохнуть – не ходила на работу, встречалась с подружками, которым рассказывала, что беременна, любима и ждет ребенка.

Обман раскрылся, когда пришло время рожать, а женщина с августа не появлялась в больнице. Медики забили тревогу и пошли домой к 31-летней сельчанке, но она отказалась открыть дверь и общаться с ними. Врачи обратились в прокуратуру, сотрудники которой выяснили, что "молодая мама" оказалась мошенницей.

Местная прокуратура возбудила против женщины уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Представителям ведомства придется разобраться не только с изобретательной декретницей, но и с врачами больницы – правоохранители пытаются выяснить, каким образом гинеколог умудрился поставить женщине диагноз.

Персонал больницы признается, что также не понимает, как их коллега мог допустить такую ошибку. "Мы сами не понимаем, как ей выдали эту справку. Их выдают после прохождения УЗИ, при жизнеспособном плоде и сердцебиении. Мало ли, каких форм может прийти человек. Тем более, если пациент в теле, нужно проводить УЗИ. Я осматривала эту пациентку после инцидента и сразу увидела, что там нет никакой беременности. Может, врач, которая вела прием женщины в первый раз, невнимательно ее осмотрела", – недоумевает Анастасия Миронова.