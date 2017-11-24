Беременная россиянка метнула нож в баловавшегося сына

Жительница Омска попыталась успокоить своего маленького сына, кинув в него нож. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Как выяснило следствие, беременная женщина нарезала на кухне фрукты в тот момент, когда ее четырехлетний сын начал хулиганить. Мальчик хлопал по голове девятимесячную сестру и не реагировал на замечания матери.

В итоге женщина решила успокоить ребенка радикальным способом и кинула в него нож. С ранением живота мальчик был госпитализирован, передает "Газета.ru".

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего". В связи с положительными характеристиками женщины и с учетом третьей беременности ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщается на официальном сайте СК по региону. Полиция продолжает выяснять подробности инцидента.

В апреле текущего года сообщалось о том, что воспитательница московского детского сада ударила ребенка. Таким образом женщина попыталась успокоить капризничавшего мальчика и заставить лечь спать.