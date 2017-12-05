В Петербурге охранник "Пятерочки" избил покупательницу

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга проводят проверку по факту избиения покупательницы в магазине "Пятерочка". По предварительным данным, на нее напал охранник.
Сотрудник службы безопасности заподозрил местную жительницу в воровстве. Он несколько раз ударил женщину стеклянной дверью за отказ отдать личные вещи. Пострадавшая обратилась в полицию, передает РИА ФАН.
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