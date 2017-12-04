Трех прохожих избили у ларька с шаурмой в Подмосковье

Недалеко от бара "То да се" в подмосковном Одинцово произошел конфликт с участием четырех человек, передает телеканал "360". Трое приятелей вышли из заведения, чтобы купить шаурму. У ларька к ним подошла женщина, которая курила и ругалась матом при ребенке. Позже к этой живописной компании присоединился еще один человек. Мужчина возмутился поведением нерадивой матери и поинтересовался, почему другие прохожие на это не реагируют. Не получив ответ, он набросился на молодых людей. Одного из них он несколько раз ударил в лицо, а остальных попытался избить бутылкой. Нападавший даже достал нож, но в ход его пускать не стал, сел в припаркованную у бара иномарку и скрылся. По факту произошедшего проводится проверка.