Мужчина отбивался от грабителя огромным пенисом
Курьезный инцидент произошел в Барнауле. Судя по кадрам с камер видео-наблюдения, в один из местных магазинов для взрослых заходит мужчина. Он начинает рассматривать товар, по счастливому стечению обстоятельств стоя рядом с кассой секс-шопа. Буквально через несколько секунд в магазин заходит еще один мужчина.
Он подходит к продавцу и между ними завязывается оживленный разговор. На кадрах видно, как мужчина пытается вырвать что-то из рук сотрудника секс-шопа. В этот момент посетитель, выбиравший себе что-то на полках магазина, хватает со стеллажа огромный искусственный пенис и начинает избивать им грабителя. Тот поспешно убегает. Отметим, что многие пользователи назвали видео изобретательной рекламой и постановкой.
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