Шестиклассник пожаловался на мать в полицию за шлепок лопаткой

13-летний петербуржец пожаловался на мать, ударившую его лопаткой. Полиция начала проверку.

По словам самой женщины, он шлепнула сына кухонной утварью исключительно из-за того, что подросток укусил ее. Как сообщает портал 78.ru, перед очередным походом в школу между мамой и шестиклассником началась ссора. Сын хотел взять на занятие телефон, но взрослые запрещали. Видимо, после того как у молодого человека закончились все аргументы, он укусил мать, за что и получил железной лопаткой по плечу.

Огорошенный школьник сказал обидчице, что отправился на занятия, но на самом деле отправился в травмпункт снимать побои. Врачи диагностировали у борца за ювенальную юстицию гематому. Теперь полиция проводит проверку инцидента.

Отметим, что юноша легко отделался: недавно Dni.Ru писали, что в Воронеже отчим убил ребенка за отказ садиться на горшок. Как выяснили следователи, подсудимый проживал вместе со своей 22-летней возлюбленной и ее маленькой дочерью в Левобережном районе Воронежа. Постепенно у мужчины возникла неприязнь к ребенку, который в силу возраста не мог себя самостоятельно обслуживать.

В результате отчим стал периодически избивать девочку, нанося удары ремнем или рукой. В июне прошлого года девочка окончательно вывела отчима из себя. Мужчина попытался заставить девочку сесть на горшок, однако она стала активно этому сопротивляться. Слезы и брыкания ребенка вывели его из себя.

Разгневанный отчим положил малышку на диван лицом вниз и начал избивать руками и ремнем. Всего злоумышленник нанес девочке около семи ударов.

От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. Как позже показала экспертиза, смерть наступила из-за травмы сердца.