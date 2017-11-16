Подростки до смерти забили пенсионера за непонятные просьбы

Двое подростков 15 и 17 лет встретили пенсионера на улице в поселке Змейка Ставропольского края и жестоко избили, передает сайт НТВ.Ru. От полученных травм мужчина скончался на месте. Молодые люди разозлились на пенсионера из-за того, что ранее он неоднократно обращался к ним с непонятными просьбами. Подозреваемые задержаны.
Он выложил запись на своей странице в соцсети
Жизнь девочке спасла спинка кресла, на котором она сидела
Фото артистов в провинциальном кафе произвело фурор
Человечество получит доказательства существования внеземной жизни в ближайшие десятилетия