Подростки до смерти забили пенсионера за непонятные просьбы

Двое подростков 15 и 17 лет встретили пенсионера на улице в поселке Змейка Ставропольского края и жестоко избили, передает сайт НТВ.Ru. От полученных травм мужчина скончался на месте. Молодые люди разозлились на пенсионера из-за того, что ранее он неоднократно обращался к ним с непонятными просьбами. Подозреваемые задержаны.