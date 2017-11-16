Россиянка рассчиталась с долгами ради свидания с испанцем

Жительница Мурманска оказалась должна топливно-энергетической компании 65 тысяч рублей. Свой долг за ЖКХ она погашать не торопилась, поэтому было принято решение ограничить ее право на выезд из страны. Через два месяца женщина выразила готовность выплатить всю сумму. Она объяснила, что через интернет познакомилась с мужчиной, живущим в Испании. Кавалер пригласил ее к себе на новогодние праздники. После погашения долга ограничение на выезд было снято, а судебные приставы пожелали женщине счастья в личной жизни, передает Flashnord.