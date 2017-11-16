Горбачева назначили министром транспорта

Алексей Горбачев назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, передает информационное агентство "Удмуртия" со ссылкой на пресс-службу главы региона. Ранее чиновник возглавлял это ведомство с пометкой "исполняющий обязанности". Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что за полгода работы Алексей Горбачев показал свою эффективность. "Поэтому мы даем ему шанс уже в позиции министра поработать", – подчеркнул Александр Бречалов.

