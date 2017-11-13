Люди повисли вниз головой на сломавшемся аттракционе
Сообщение об инциденте появилось в паблике "Типичный Сочи" в соцсети "ВКонтакте". Одна из посетительниц парка записала момент, когда аттракцион вышел из строя. На кадрах видно, что тележка, которая двигается по рельсам карусели, остановилась при прохождении так называемой мертвой петли.
В результате посетителям пришлось некоторое время висеть в вертикальном положении. "Аттракцион остановился. Сказали, что он вообще сломался и не работает. Люди сидят на карусели", – рассказала автор видео. Как сообщается в паблике, через некоторое время горку удалось отремонтировать и люди смогли освободиться.
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