Российский миллионер попался на изнасиловании школьниц

Предпринимателя Владимира Голубева из Ярославля обвиняют в изнасиловании нескольких школьниц в возрасте от восьми до десяти лет. Бизнесмен заключен под стражу.

По данным следствия, с декабря 2016 года по сентябрь 2017-го мужчина неоднократно принуждал четырех девочек вступать с ним в половую связь. "Он заставлял их удовлетворять себя, раздевал, трогал за интимные места", - цитирует "Комсомольская правда" сотрудника правоохранительных органов.

Пока в деле пять эпизодов, однако оперативники считают, что их количество может увеличиться. Обвинение бизнесмену еще не предъявлено, но в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Это будет не первый приговор – ранее Голубев был осужден на три года условно за налоговые преступления, но прямо на скамье подсудимых его амнистировали в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, недавно судебные приставы арестовали одну из машин предпринимателя за огромный долг – 32 миллиона рублей.

Владимир Голубев – фигура в Ярославле заметная. Он владелец холдинга "Апрель плюс", в который входит несколько ресторанов, магазинов и строительных компаний. Помимо этого, предприниматель – член попечительского совета Фонда поддержки Русской православной церкви Ярославской епархии, каждый год помогал организовывать крестный ход по Волге, предоставляя в распоряжение верующих личный теплоход.

Впервые широкая общественность узнала о бизнесмене, когда в Сеть попала видеозапись, на которой пьяный предприниматель на байкерском фестивале разбивает, а потом загоняет в грязь роскошный Bentley стоимостью восемь миллионов рублей. Владелец, казалось, не был огорчен. "Да что там крыло? Три рубля! Облегчил посадку!" – сказал он и устроил фотосессию на фоне засевшего в грязи автомобиля.