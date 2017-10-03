Бомж пытался сжечь заживо шесть человек

В Тюмени бездомный попытался сжечь заживо шестерых "коллег". Причиной конфликта стала дележка территории, на которой бомжи попрошайничали.

В Тюмени 34-летний бездомный Алексей Филеев чуть не убил шестерых бомжей. Мужчине не понравилось, что "коллеги" попрошайничали на "его территории" и лишали его дохода, передает URA.RU.

Разозлившись, Филеев задумал отомстить. Ночью он облил бензином участок теплотрассы – место ночлега трех конкурентов. Под горячую руку злоумышленника попали еще три посторонних человека.

Один из бездомных выбрался наружу, и Филеев облил его горючей жидкостью, а затем бросил в него горящую пластиковую канистру. К счастью, всем удалось спастись.

После инцидента мстительный бомж был задержан полицией. За покушение на убийство поджигателю грозит до 9,5 года тюрьмы. Расследование преступления продолжается.

Ранее сообщалось о том, что столичные бомжи украли у бизнесмена 12 миллионов рублей. На эти деньги бездомные вели шикарную жизнь в течение четырех лет.

Когда у бомжей закончились деньги, они вновь решились на кражу. Однако в этот раз не повезло – вскоре после преступления их задержали сотрудники правоохранительных органов.

