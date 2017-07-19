Бомжи четыре года жили на украденные 12 млн рублей
Столичные бродяги Гиа и Шота украли крупную сумму денег у одного из московских бизнесменов, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. По данным следствия, преступление произошло в конце 2012 года недалеко от Кутузовского проспекта. Они выхватили из рук предпринимателя сумку, в которой лежали 12 миллионов рублей.
Украденных денег бомжам хватило на четыре года. Сообщается, что бездомные несколько лет вели шикарную жизнь. Примечательно, что часть полученных преступным путем средств Гиа и Шота отправили родственникам в Грузию.
Когда у бомжей закончились деньги, они вновь решились на кражу. Однако в этот раз им не повезло – вскоре после преступления их задержали сотрудники правоохранительных органов.
Ранее на юго-востоке Москвы произошел аналогичный курьезный случай. По данным ведомства, двое бомжей отняли у мужчины портфель, в котором было 250 тысяч долларов. Примечательно, что злоумышленники угрожали жертве обычными деревянными палками. Дальнейшая судьба бездомных не уточняется.
Отличный день !Бомж украл мои очки ! Но я у него забрала с цитатой— Aleksandra (@020602sasha) 30 июня 2017 г.
-простите , это ваши очки ? Это мои очки ! (и забрала с шеи)Он обалдел
Отметим, что бродяги зачастую воруют ценные вещи, даже не подозревая об их настоящей стоимости. В мае 2016 года столичный бомж обокрал городскую библиотеку на 100 тысяч рублей. В полиции рассказали, что "25-летний бездомный из Казахстана признался в краже". Что именно он украл из учреждения – неизвестно.
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