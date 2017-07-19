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Общество

Бомжи четыре года жили на украденные 12 млн рублей

Фото: Dni.Ru
Стражи порядка задержали бомжей, которые на протяжении четырех лет тратили украденные 12 миллионов рублей. Спустя четыре года они вновь решили совершить кражу, однако в этот раз их поймали полицейские.
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Столичные бродяги Гиа и Шота украли крупную сумму денег у одного из московских бизнесменов, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. По данным следствия, преступление произошло в конце 2012 года недалеко от Кутузовского проспекта. Они выхватили из рук предпринимателя сумку, в которой лежали 12 миллионов рублей.

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Украденных денег бомжам хватило на четыре года. Сообщается, что бездомные несколько лет вели шикарную жизнь. Примечательно, что часть полученных преступным путем средств Гиа и Шота отправили родственникам в Грузию.

Когда у бомжей закончились деньги, они вновь решились на кражу. Однако в этот раз им не повезло – вскоре после преступления их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее на юго-востоке Москвы произошел аналогичный курьезный случай. По данным ведомства, двое бомжей отняли у мужчины портфель, в котором было 250 тысяч долларов. Примечательно, что злоумышленники угрожали жертве обычными деревянными палками. Дальнейшая судьба бездомных не уточняется.

Отметим, что бродяги зачастую воруют ценные вещи, даже не подозревая об их настоящей стоимости. В мае 2016 года столичный бомж обокрал городскую библиотеку на 100 тысяч рублей. В полиции рассказали, что "25-летний бездомный из Казахстана признался в краже". Что именно он украл из учреждения – неизвестно.

Автор: Константин Улюкаев19 июля 2017, 15:31

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