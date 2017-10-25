Безумные регионы: эпидемия Эболы в Ростове

Дорога из мусора в Татарстане, хищения в Нижнем Новгороде, угон школьного автобуса в Омске и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Четыре тюменских банка заподозрены в сотрудничестве с мошенниками. Злоумышленники навязывали клиентам потребительские кредиты на псевдомедицинские услуги. По информации портала Nashgorod.ru, с лжеврачами работали организации "Русский стандарт", "Восточный экспресс" и "Ренессанс Кредит". Мошенники завлекали клиентов на пробную бесплатную услугу, а потом с помощью психологического давления навязывали кредиты под дорогостоящие процедуры.

Жителя Омска обвиняют в угоне школьного автобуса. Заявление в полицию подала директор образовательного учреждения. Как сообщает Gorod55.ru, преступник не уехал далеко. Украденный микроавтобус обнаружили в пяти километрах от школы. Он был пуст, а в салоне находились две рыжие собаки. Вскоре мужчину задержали.

В Екатеринбурге вовсю идет подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года. По всему городу откроются новые вытрезвители. Кроме того, власти отремонтируют старые помещения в психоневрологических отделениях городских больниц и приспособят их под вытрезвители, сообщает Tagilcity.ru. По информации издания, медицинские учреждения продолжат свою работу после завершения чемпионата.

К мероприятию также готовятся власти Ростовской области. Чиновники предупредили врачей региона о возможной вспышке эпидемии лихорадки Эбола. По информации Rostovgazeta.ru, об угрозе опасного заболевания сообщил замминистра здравоохранения региона Андрей Ерошенко.

Глава Удмуртии недоволен строительством мостов через реки Каму и Буй. Александр Бречалов считает, что возможный трафик может оказаться выше, чем рассчитывали инженеры при проектировании конструкций. Как сообщает Udm-info.ru, чиновник опасается, что в краткосрочной перспективе мосты станут дополнительной нагрузкой для бюджета региона.

В Нижегородской области набирает обороты очередной скандал вокруг строительства метрополитена. Общественности стало известно о хищении 40 миллионов рублей при строительстве станции метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде. "Это верхушка айсберга. Если ковырять глубже, то больше злоупотребления найдутся", – приводит Newsnn.ru слова депутата заксобрания Нижегородской области Владимира Буланова.

В Татарстане решили использовать шлак, остающийся после сжигания мусора, для строительства дорог. Инициатива властей не снискала популярности у жителей региона. В Авиастроительном районе Казани прошел первый митинг против строительства мусоросжигательного завода. По информации Inkazan.ru, на мероприятие пришли около 100 местных жителей.

В городе Краснокамске Пермского края женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Newizv.ru пишет: по версии следователей, женщина знала, что ее сын болен ВИЧ, но решила не водить ребенка по врачам и отказалась давать ему лекарства. В итоге у мальчика развился СПИД, и он скончался.

Прокуратура Волгоградской области решила бороться с подпольными оленеводами. Как пишет Novostivolgograda.ru, сотрудники ведомства обнаружили сайты, на которых любой желающий мог приобрести различных животных. В широком ассортименте интернет-магазина – занесенные в Красную книгу олени и зубры. В итоге прокуратура заблокировала сайты, на которых велась нелегальная торговля.