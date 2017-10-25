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Безумные регионы: эпидемия Эболы в Ростове

Фото: GLOBAL LOOK press
Дорога из мусора в Татарстане, хищения в Нижнем Новгороде, угон школьного автобуса в Омске и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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Четыре тюменских банка заподозрены в сотрудничестве с мошенниками. Злоумышленники навязывали клиентам потребительские кредиты на псевдомедицинские услуги. По информации портала Nashgorod.ru, с лжеврачами работали организации "Русский стандарт", "Восточный экспресс" и "Ренессанс Кредит". Мошенники завлекали клиентов на пробную бесплатную услугу, а потом с помощью психологического давления навязывали кредиты под дорогостоящие процедуры.

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Жителя Омска обвиняют в угоне школьного автобуса. Заявление в полицию подала директор образовательного учреждения. Как сообщает Gorod55.ru, преступник не уехал далеко. Украденный микроавтобус обнаружили в пяти километрах от школы. Он был пуст, а в салоне находились две рыжие собаки. Вскоре мужчину задержали.

В Екатеринбурге вовсю идет подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года. По всему городу откроются новые вытрезвители. Кроме того, власти отремонтируют старые помещения в психоневрологических отделениях городских больниц и приспособят их под вытрезвители, сообщает Tagilcity.ru. По информации издания, медицинские учреждения продолжат свою работу после завершения чемпионата.

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Автор: Михаил Войцеховский25 октября 2017, 16:19

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