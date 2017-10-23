Безумные регионы: свиная чума парализовала Ростовскую область

Эпидемия чумы в Ростовской области, побег из детского сада, победы жителей Удмуртии на международных конкурсах и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Вся Тюмень сбилась с ног, разыскивая двоих детей, сбежавших от родителей и воспитательниц детского сада. Пятилетние воспитанники ускользнули от опеки и отправились в "самоволку" – они решили зайти в гости к своему другу, не сообщив об этом взрослым. Ребят удалось найти только с помощью полиции, передает Nashgorod.ru.

Омичи уже неделю не могут спать спокойно – в городе горит огромная несанкционированная свалка рядом с аэропортом. Столб едкого дыма, который доходит до окон жильцов 9-ых этажей близлежащих домов, временами полностью скрывает из поля зрения взлетно-посадочную полосу. Больше всего жителей города возмущает тот факт, что с огнем, как и с самой свалкой никто не борется, передает Gorod55.ru.

Между тем, полноценное ветеринарное бедствие набирает обороты в Ростовской области. На всех въездах и выездах из города Морозовска стоят блокпосты, которые проверяют все проезжающие машины. Строгий контрольно-пропускной режим вызван сильной вспышкой африканской чумы, которая выкашивает свиней области. В городе уже введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает Rostovgazeta.ru.

Проблемы с животными возникли и у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова – один из его жеребцов скончался после травмы. Гнедая лошадь по имени Си Коуд сломал ногу на финишной прямой, во время скачек на Казанском ипподроме, передает Inkazan.ru. Издание отмечает, что за свои шесть лет жеребец принес хозяину 10 миллионов рублей – эту сумму Рамзан Кадыров получил за все выигранные Си Коудом гонки.

В Нижнем Новгороде молодые ученые разработали роботизированный экзоскелетонный комплекс "Илья Муромец". Он управляется с помощью мышечных сигналов оператора. Свою разработку инженеры представят на выставочной экспозиции региона в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, сообщает Newsnn.ru.

В тоже время, их коллега из Удмуртского государственного университета победил на международном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills, состоявшемся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. По информации Udm-info.ru, Леонид Шмаков взял золото в номинации "Сетевое и системное администрирование".

Вполне возможно, что это не единственная победа россиян в международных соревнованиях. Екатеринбургская стюардесса Екатерина Столярова пробилась в финал всемирного конкурса красоты "Topstewardess 2017", передает Tagilcity.ru. По данным издания, сейчас девушка находится на первом месте, набрав наибольшее количество баллов в предыдущих этапах.

Россия недавно провела беспрецедентную операцию. Судно, принадлежащее "Роснефти", недавно осуществило операцию по транспортировке гигантского айсберга. Как пишут Newizv.ru, ледяная глыба, которую удалось отбуксировать в другое место, в 13 раз больше чем роковой айсберг, потопивший знаменитый Титаник. Вес глыбы составляет миллион тонн.

В Волгограде водитель ВАЗ-2107 пошел ко дну. "Семерка" угодила в огромную яму, которую коммунальщики вырыли для проведения ремонтных работ, сообщают Novostivolgograda.ru. По словам очевидцев, мужчина влетел в яму на полном газу. "Тормозного пути нет, и скорость явно немаленькая была", – сказал один из свидетелей.