Безумные регионы: свиная чума парализовала Ростовскую область

Нападение на "Эхо Москвы" Президентские амбиции Собчак Скандальный развод Джигарханяна Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2

Самое читаемое

Панин – Галкину: Ты гомосексуалист, живущий со старой женщиной
Отскорбевшую по Марьянову Пугачеву обвинили в цинизме
Лободу в "голом" платье подняли на смех
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Пелагея высказалась о первой семье Телегина
партнеры
Понедельник 23 октября
Лента новостей
17:21
Основатель Marilyn Manson умер от рака
17:11
Собянин открыл новый путепровод на Южнопортовой улице
16:57
Играющего мускулами Трампа поймали на блефе
16:49
Калашникова спелась с Паниным
16:33
Шаляпин переплюнул Бузову
16:30
Москвичка отправила в больницу законную жену любовника
16:17
На Марсе разглядели маску Дарта Вейдера
16:13
Кобзон рассказал о страшных минутах
16:03
Выставка-ярмарка для ценителей ориентальных раритетов пройдет на Тишинке
15:40
"Русская шпионка" лезла к Хиллари Клинтон
15:28
Россиян напугали затяжными морозами в октябре
15:09
Как наказывать детей творчески
15:06
Лучшие рецепты для русских мужчин
15:06
Стало известно о разводе Чулпан Хаматовой
15:04
Мажоры прокатились по Москве на экстремальной скорости (видео)
14:54
Кто всплакнет на могиле Саакашвили
14:46
В магазине Москвы покупателя избили за навязчивость (видео)
14:42
ПАСЕ клянчит деньги у России
14:23
Причиной нападения на ведущую "Эха Москвы" назвали сексуальное желание
14:22
Бузова считает Тарасова "козлом"
14:18
Украина снова лебезит перед Россией
13:55
В Москве пройдет чемпионат мира по европейским танцам среди профессионалов
13:41
Альтов об онкобольном Задорнове: Все очень плохо
13:35
Писающий пес опозорил Макрона
13:30
Валерий Сюткин: Агузарова вела себя отвратительно
13:05
Собчак оказалась хитрее располневшей Жасмин
13:02
На "Эхе Москвы" замглавреда ранили ножом в шею
12:50
В московской школе объявлена угроза взрыва
12:47
Депрессия сокращает продолжительность жизни
12:28
Собирающая крохи супруга Краско отказалась себя продавать
12:18
Молодая жена накачала Джигарханяна странными таблетками
12:17
Убийца музыканта "Любэ" избежал тюрьмы
12:05
Замерзающий Киев диктует Москве условия по газу
11:46
Шурыгина променяла мужа на известного певца
11:34
Сергей Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа
11:28
Ресторан настоящей абхазской кухни открылся в центре Москвы
11:15
С какой вероятностью метеорит упадет на голову человека
11:07
Рублю предрекают активное отступление
11:03
Собаки-чудовища заполонили Нью-Йорк
10:52
Михалкова развелась с мужем
10:38
Известный певец ощущает себя женщиной
10:27
Назван срок отставки Порошенко
10:22
Марьянова в припадке спасал бывший наркоман
10:21
Гороскоп с 23 по 29 октября
09:55
Рядом с Савеловским вокзалом нашли труп
09:32
Премьера фильма "ВМАЯКОВСКИЙ" состоится в феврале
09:20
В московском метро случилось ЧП
09:17
Казаченко из-за приступа не может говорить и двигаться
09:13
Британия требует запретить беременных женщин
09:06
Красотка покорила Сеть своими перевоплощениями в известных героев
08:57
После развода Джигарханяну грозит печальный конец
08:55
В Австралии умер основатель AC/DC
08:40
Назван убийца миллионов человек
08:40
В Москве при очистке пруда нашли расчлененный труп
08:10
Получить пенсию в России станет сложнее
07:56
В московском метро на неделю закроют три станции
01:25
Друзья отвернулись от ошарашенной предательством Собчак
20:11
Звезда "Уральских пельменей" ужаснула худобой
18:23
В Британии мужчина с ружьем захватил заложников
18:08
В туалете ТЦ на востоке Москвы нашли мертвого мужчину
18:03
Пассажир толкнул уборщицу метро на рельсы (видео)
17:53
Рената Литвинова пострадала из-за любви к чудному пальто
17:29
Муж Лядовой спасся из роковой для Марьянова клиники
16:56
На безработного в Москве напали "высокотехнологичные" грабители
16:56
Бузова в дерзких шортах прошлась по подиуму
16:43
Рапунцель из "Дома-2" расплакалась после новостей о беременности
16:12
Попавшая в секс-скандал Толкалина извинилась перед жертвами насилия
15:33
В Москве избили вице-мисс России
15:09
Протестующие подрались с полицией в Киеве
14:59
Красотка из "Дома-2" жалеет о своей легкодоступности
14:35
Михалкова поддержала больного Зайцева
14:29
Названа дата первого крупного снегопада в Москве
13:43
На Украине закатили праздник в честь убийства невесты Гиви
13:12
Медведева показала страсть на льду
12:53
Молодой красавчик устроил теплый прием Екатерине Андреевой
12:22
Анисина отомстила Джигурде в объятиях с другим мужчиной
11:55
Интимное признание Меньшовой смутило Николаева
11:34
Располневшая на 40 кг клиентка накричала на звезду "Битвы экстрасенсов"
11:11
Бузова появилась на публике в прозрачном платье
10:44
Савченко устроила дикие танцы под Верку Серючку (видео)
10:26
Шукшина в шоке от скандала с сыном
10:19
Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Online
10:01
Крестный отец Япончика умер от рака
18:37
Роковому диспетчеру Марьянова предложили повышение
18:05
Анджелина Джоли вышла в свет с нелепо одетой дочерью
17:23
В Москве тигр напал на работницу цирка
17:11
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
17:02
Родители наплевали на несчастье звезды "Дома-2"
16:48
Чумаков расплакался после криков Кудрявцевой
16:24
Машинист спас упавшего на рельсы московского метро иностранца
16:19
"Рязанская" станет крупнейшим ТПУ Москвы
16:01
Молодая жена требовала детей от 82-летнего Джигарханяна
15:35
В Москве выпал первый снег
15:21
Пугачева вела себя с Киркоровым как бабушка
15:08
На востоке Москвы может появиться новая линия метро
14:51
Лободу в "голом" платье подняли на смех
14:35
Под санкции США попали аккаунты Instagram ресторанов "Конкорд"
13:55
Секс-бомба из Instagram оказалась женой Джигана
13:27
Марьянова перед смертью вынесли из клиники
12:43
Участник "Голоса" разрушил карьеру жены
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Молодая жена требовала детей от 82-летнего Джигарханяна
Лободу в "голом" платье подняли на смех
Бузова появилась на публике в прозрачном платье
Казаченко из-за приступа не может говорить и двигаться
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
После развода Джигарханяну грозит печальный конец
Регионы

Безумные регионы: свиная чума парализовала Ростовскую область

Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Pogontsev
Эпидемия чумы в Ростовской области, побег из детского сада, победы жителей Удмуртии на международных конкурсах и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
прочитано 174 раза

Вся Тюмень сбилась с ног, разыскивая двоих детей, сбежавших от родителей и воспитательниц детского сада. Пятилетние воспитанники ускользнули от опеки и отправились в "самоволку" – они решили зайти в гости к своему другу, не сообщив об этом взрослым. Ребят удалось найти только с помощью полиции, передает Nashgorod.ru.

ПО ТЕМЕ

Безумные регионы: юноша пырнул ножом отвергнувшего его подростка

Безумные регионы: расчлененную женщину нашли в выгребной яме

Омичи уже неделю не могут спать спокойно – в городе горит огромная несанкционированная свалка рядом с аэропортом. Столб едкого дыма, который доходит до окон жильцов 9-ых этажей близлежащих домов, временами полностью скрывает из поля зрения взлетно-посадочную полосу. Больше всего жителей города возмущает тот факт, что с огнем, как и с самой свалкой никто не борется, передает Gorod55.ru.

Между тем, полноценное ветеринарное бедствие набирает обороты в Ростовской области. На всех въездах и выездах из города Морозовска стоят блокпосты, которые проверяют все проезжающие машины. Строгий контрольно-пропускной режим вызван сильной вспышкой африканской чумы, которая выкашивает свиней области. В городе уже введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает Rostovgazeta.ru.

Проблемы с животными возникли и у главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова – один из его жеребцов скончался после травмы. Гнедая лошадь по имени Си Коуд сломал ногу на финишной прямой, во время скачек на Казанском ипподроме, передает Inkazan.ru. Издание отмечает, что за свои шесть лет жеребец принес хозяину 10 миллионов рублей – эту сумму Рамзан Кадыров получил за все выигранные Си Коудом гонки.

В Нижнем Новгороде молодые ученые разработали роботизированный экзоскелетонный комплекс "Илья Муромец". Он управляется с помощью мышечных сигналов оператора. Свою разработку инженеры представят на выставочной экспозиции региона в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, сообщает Newsnn.ru.

В тоже время, их коллега из Удмуртского государственного университета победил на международном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills, состоявшемся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. По информации Udm-info.ru, Леонид Шмаков взял золото в номинации "Сетевое и системное администрирование".

Вполне возможно, что это не единственная победа россиян в международных соревнованиях. Екатеринбургская стюардесса Екатерина Столярова пробилась в финал всемирного конкурса красоты "Topstewardess 2017", передает Tagilcity.ru. По данным издания, сейчас девушка находится на первом месте, набрав наибольшее количество баллов в предыдущих этапах.

Россия недавно провела беспрецедентную операцию. Судно, принадлежащее "Роснефти", недавно осуществило операцию по транспортировке гигантского айсберга. Как пишут Newizv.ru, ледяная глыба, которую удалось отбуксировать в другое место, в 13 раз больше чем роковой айсберг, потопивший знаменитый Титаник. Вес глыбы составляет миллион тонн.  

В Волгограде водитель ВАЗ-2107 пошел ко дну. "Семерка" угодила в огромную яму, которую коммунальщики вырыли для проведения ремонтных работ, сообщают Novostivolgograda.ru. По словам очевидцев, мужчина влетел в яму на полном газу. "Тормозного пути нет, и скорость явно немаленькая была", – сказал один из свидетелей. 

Автор: Михаил Войцеховский23 октября 2017, 16:27

комментарии

Политика

Назван срок отставки Порошенко
К Собчак позвали правую руку Тимошенко
Путин вынес обвинительный приговор Западу
Янукович перестал выходить на связь

Шоу-бизнес

Жасмин врет ревнивому мужу
Больная раком российская певица произвела фурор на модном показе
Стало известно о разводе Чулпан Хаматовой
Бузова считает Тарасова "козлом"

Проишествия

Причиной нападения на ведущую "Эха Москвы" назвали сексуальное желание
Пассажир толкнул уборщицу метро на рельсы (видео)
В Москве избили вице-мисс России
В магазине Москвы покупателя избили за навязчивость (видео)

Lifestyle

Опальной жене Джигарханяна нашли замену
Актер Лундгрен: Путин крутой
Красивая и бездарная: Садальский раскрыл странную смерть актрисы Цареградской
Ливанов приравнял "Матильду" к убийству Николая II
Шоу-бизнес

Казаченко из-за приступа не может говорить и двигаться

Молодая жена довела певца
Шоу-бизнес

После развода Джигарханяну грозит печальный конец

Легендарному артисту предрекли незавидную долю
Шоу-бизнес

Стало известно о разводе Чулпан Хаматовой

В СМИ появилась информация о смене семейного статуса актрисы
Регионы

После секса на танцполе клуба студентку успокаивали родные

Девушка запустила прямую трансляцию, на которой рассказала про тот самый вечер

Гороскоп

Гороскоп с 23 по 29 октября
Кто подставил жену Джигарханяна
Совет на выходные
Супруга Марьянова выйдет замуж после его похорон

Фоторепортажи

Калашникова спелась с Паниным
Шаляпин переплюнул Бузову
Собчак оказалась хитрее располневшей Жасмин
Собаки-чудовища заполонили Нью-Йорк

Спорт

Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)
Самая красивая теннисистка беременна от чемпиона мира
Овечкин выломал дверь в академии ФБР (видео)
Изнасилованную олимпийскую чемпионку уличили в желании заработать

Регионы

Красноярский депутат погиб во время прыжков на батуте
Страстная парочка занялась сексом на танцполе (видео)
Черные риелторы забили ломом известного певца
В России трансгендер сменил пол без операции
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru