Безумные регионы: смертельное ДТП под Волгоградом

Резня на "Эхе Москвы" Президентские амбиции Собчак Скандальный развод Джигарханяна Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2

Самое читаемое

Панин – Галкину: Ты гомосексуалист, живущий со старой женщиной
Отскорбевшую по Марьянову Пугачеву обвинили в цинизме
Лободу в "голом" платье подняли на смех
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Пелагея высказалась о первой семье Телегина
партнеры
Вторник 24 октября
Лента новостей
18:11
Рецепт пасты с малиной и филе судака
17:53
Отец жестоко отомстил избившим его дочь подросткам (видео)
17:40
Сексуальная пилотесса показала свой шпагат
17:35
Потап и Настя уходят со сцены
17:32
Кота чудом спасли из горящей квартиры (видео)
17:10
Известный певец стал парфюмером
17:04
Брошенный ИГ склад с оружием НАТО обнаружен в Маядине
17:01
В Москве назвали улицу в честь Эльдара Рязанова
16:50
Стюардесса вывалилась из лайнера во время взлета
16:37
Порошенко подняли на смех за слова о Донбассе
16:00
Программа электронных сертификатов для семей с детьми станет постоянной
15:52
Пресс-конференцию Собчак попытался сорвать "единорог"
15:37
Вдовец пропал после странной смерти актрисы Цареградской
15:20
В Крыму распекли "отдавшую" полуостров Украине Собчак
15:06
Елизавета II обогатилась на скачках на $9 миллионов
14:54
Лядова ждет ребенка от Вдовиченкова
14:52
Порошенко обвинили в похищении грузин
14:38
Джигарханян со скандалом разводится с молодой женой
14:37
Ученые изобрели аппарат для стимуляции мозга
14:23
Собчак: Крым – украинский. Точка
14:19
Порезанная ведущая "Эха Москвы" сделала первое заявление
13:57
Богемную жизнь мировых знаменитостей выставляют напоказ
13:31
Табаков назвал традицией свою огромную зарплату
13:28
Бездетная Рынска в шоке от предательства и ухода мужа к Собчак
13:19
AUDI A5 Sportback: вариации на тему купе
12:55
22-летняя москвичка зарезала бабушку ножом
12:55
Порошенко облажался из-за ненависти к России
12:45
Муж Рынской ушел от нее к Собчак
12:25
Главное в мире IT обсудят в Москве в ноябре
12:22
Алферова довела до слез своими откровениями
12:22
Водка помогает говорить на иностранном языке
12:21
Современные проблемы мегаполисов
12:02
Штайнмайер едет каяться перед Путиным
11:43
Москвичку с шестилетним ребенком изнасиловали в лифте
11:43
В России хотят жестко ограничить обмен валюты
11:41
Дочь Немцова побила внучку Бродского
11:21
Хоккеисту порезали лицо коньком во время матча (видео)
11:20
Табакова оправдали за зарплату в 600 тысяч
11:18
68-летняя Поргина показала стройные ножки Джигарханяну
11:00
Пухлая певица рухнула под сцену во время выступления (видео)
10:46
Названо главное условие яркого мужского оргазма
10:45
В Москве впервые показали "Гарри Поттера" с симфоническим оркестром
10:33
Россияне стали чаще обращаться в Госдуму
10:32
В Москве студент ударил школьника ножом в спину
10:25
Дочь воссоединила Навку и Жулина
09:59
Разъяренный Шейнин выгнал поляка из студии в эфире Первого канала
09:53
Мертвая женщина восемь дней валялась на улице на юго-западе Москвы
09:52
Беременная жена Максакова вышла в свет в обтягивающем платье
09:43
Грузовик задавил 80-летнюю москвичку
09:21
Канделаки пришла на бал без юбки
09:20
Болтливые коллеги привели Меркель в ярость
09:18
В Москве появится мост-волна
08:55
Два человека погибли в ДТП на северо-востоке Москвы
08:49
Бык проткнул горло матадору и умер (видео)
08:42
Дочки Навки и Малинина блеснули на балу
08:36
Венедиктов раскрыл интересные детали нападения на ведущую "Эха Москвы"
08:28
Переживший инсульт Кокшенов перестал узнавать жену
08:06
В США на вечеринке погиб годовалый ребенок из России
22:00
Что ждет Порошенко после отставки
21:45
Божена возмутилась отсутствием жертв в резне на "Эхе Москвы"
21:35
Группа альпинистов погибла на горе в Монголии
21:29
Даниила Квята отстранили от Гран-при в Мексике
21:21
Знаменитости спасают больную раком российскую певицу
21:17
В деле "пьяного" мальчика появился новый пострадавший
21:16
Белоруссия объявила в розыск гражданина России
21:03
В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"
21:01
От избранного президента Киргизии ждут независимости
20:54
Звезду "Дома-2" в очередной раз избил ревнивый ухажер
20:52
В Индии разбился турист из России
20:38
Мучающийся от боли Джигарханян: Это не жизнь
20:33
Продюсер предъявил Максаковой жуткие обвинения
20:14
Первый канал довел Толкалину до бешенства
20:11
Мужчину спасли из озера в Зеленограде
20:01
Психолог: Собчак ненавидит свою мать
19:44
Безумному сексу на танцполе нашли объяснение
19:42
Украинские регионы взбунтуются против Порошенко
19:13
Юная любовница подозревает Максакову в убийстве Вороненкова
19:12
Красавчик Курц отказался целоваться с пожилым Юнкером
19:11
Будущий муж Пугачевой произвел фурор (видео)
19:09
В Москве обстреляли квартиру Дмитрия Рогозина
18:50
В резне на "Эхе Москвы" обвинили Владимира Соловьева
18:37
Жестокое избиение в центре Москвы попало на видео
18:31
Мешающегося под ногами Порошенко выгнали из минского формата
17:48
ЕС превращается в Евроогрызок
17:37
Ведущая "Эха Москвы" в коме после нападения доктора наук
17:27
Жасмин врет ревнивому мужу
17:21
Основатель Marilyn Manson умер от рака
17:11
Собянин открыл новый путепровод на Южнопортовой улице
16:57
Играющего мускулами Трампа поймали на блефе
16:49
Калашникова спелась с Паниным
16:37
Больная раком российская певица произвела фурор на модном показе
16:33
Шаляпин переплюнул Бузову
16:30
Москвичка отправила в больницу законную жену любовника
16:17
На Марсе разглядели маску Дарта Вейдера
16:13
Кобзон рассказал о страшных минутах
16:03
Выставка-ярмарка для ценителей ориентальных раритетов пройдет на Тишинке
15:40
"Русская шпионка" лезла к Хиллари Клинтон
15:28
Россиян напугали затяжными морозами в октябре
15:09
Как наказывать детей творчески
15:06
Лучшие рецепты для русских мужчин
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"
Казаченко из-за приступа не может говорить и двигаться
После развода Джигарханяну грозит печальный конец
Звезда "Уральских пельменей" ужаснула худобой
Сергей Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа
Альтов об онкобольном Задорнове: Все очень плохо
Регионы

Безумные регионы: смертельное ДТП под Волгоградом

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
Лошадь, которая сама пришла к спасателям, отравленное масло в детском саду, суд над поджигателем автомобиля и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
прочитано 406 раз

Полицейские разыскивают автомобилиста, избившего водителя троллейбуса в Ижевске. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта, водитель легковушки скрылся с места преступления. Как сообщает udm-info.ru, конфликт вспыхнул из-за замечания шофера троллейбуса. Мужчина не мог подъехать к остановке, потому что въезд ему перегородила легковая машина.

ПО ТЕМЕ

Под Ростовом нашли мумию двухлетней девочки

Жители сибирского поселка отравились медвежатиной

Жителя села в Омской области судят за угон машины и умышленное уничтожение чужого имущества. По информации gorod55.ru, он украл автомобиль "ВАЗ-2108" с железнодорожной станции Входная. Далеко угонщик уехать не смог – "восьмерка" заглохла и отказалась заводиться. Незадачливый воришка решил бросить свой трофей. Чтобы замести следы, он сжег машину, однако это не помогло. Полиция задержала преступника.

В Ростовской области прокуратура собирается проводить проверку детских садов. Причиной для этого послужили результаты экспертизы, инициированной активистами ОНФ, передает rostovgazeta.ru. По информации издания, результаты исследования показали, что детям давали масло с количеством бактерий, превышающим норму в 54 раза.

В Нижегородской области мужчина отправился в тюрьму на 15 лет. Его признали виновным в совершении сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего. Как сообщает newsnn.ru, 50-летний педофил втерся в доверие к девятилетнему мальчику и несколько раз надругался над ним в своем автомобиле. В ходе расследования следователи установили, что это не первая жертва мужчины.

В Воронеже разгорается скандал вокруг третьей городской поликлиники, передает newizv.ru. По информации издания, горожан возмутило расположение окна для выдачи больничных листов. Оно расположено так низко, что посетителям учреждения приходится буквально вставать на колени, чтобы получить освобождение от работы.

Тюменские спасатели смогли помочь блуждавшей по городу лошади. По сообщениям nashgorod.ru, животное само пришло к сотрудникам МЧС за помощью. Издание со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ведомства сообщает, что животное застряло в узком проходе между грузовиками, неподалеку от части спасателей. Последним удалось вызволить лошадь и привести хозяевам.

Изданию inkazan.ru удалось узнать подробности страшного ДТП, унесшего жизни трех человек. По информации СМИ, авария произошла на 878-м километре трассы М7. 57-летний водитель машины Opel Astra выехал на встречную полосу и врезался в автовоз. Легковушку отбросило ударом, и машина влетела в автомобили Hyundai Genesis и LADA Kalina. Водитель и одна из пассажирок Opel скончались на месте, еще одна находившаяся в салоне иномарки женщина скончалась в больнице.

Еще одно смертельное ДТП произошло в Волгоградской области. Как сообщает novostivolgograda.ru, водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом, который возвращался в Москву. В результате удара автомобилист погиб на месте. Авария произошла поздно ночью, поэтому следствие не исключает, что водитель "семерки" заснул за рулем.

Несмотря на снег, выпавший в Нижнем Тагиле, обстановка на улицах города безаварийная, сообщает tagilcity.ru. По информации издания, погодное явление стало неожиданностью для горожан, ведь синоптики уральского Гидрометцентра не обещали существенных осадков. 

Автор: Михаил Войцеховский24 октября 2017, 15:45

комментарии

Политика

Собчак: Крым – украинский. Точка
Порошенко облажался из-за ненависти к России
Муж Рынской ушел от нее к Собчак
Штайнмайер едет каяться перед Путиным

Шоу-бизнес

Друг пролил свет на судьбу Регины Дубовицкой
Красивая жизнь юной любовницы Вороненкова
Лядова ждет ребенка от Вдовиченкова
Джигарханян со скандалом разводится с молодой женой

Проишествия

Порезанная ведущая "Эха Москвы" сделала первое заявление
22-летняя москвичка зарезала бабушку ножом
22-летняя москвичка зарезала бабушку ножом
Бык проткнул горло матадору и умер (видео)

Lifestyle

Табаков назвал традицией свою огромную зарплату
Дочь Немцова побила внучку Бродского
Переживший инсульт Кокшенов перестал узнавать жену
Опальной жене Джигарханяна нашли замену
Шоу-бизнес

Сергей Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа

Актер ушел даже не попрощавшись с друзьями
Шоу-бизнес

В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"

Рустам Солнцев прокомментировал конфликт двух звезд
Шоу-бизнес

Лядова ждет ребенка от Вдовиченкова

Говорят, актриса ждет первенца
Политика

В Крыму распекли "отдавшую" полуостров Украине Собчак

В Симферополе резко отреагировали на слова телеведущей

Гороскоп

Что ждет Порошенко после отставки
Гороскоп с 23 по 29 октября
Кто подставил жену Джигарханяна
Совет на выходные

Фоторепортажи

Сексуальная пилотесса показала свой шпагат
Дочки Навки и Малинина блеснули на балу
Калашникова спелась с Паниным
Шаляпин переплюнул Бузову

Спорт

Хоккеисту порезали лицо коньком во время матча (видео)
Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)
Самая красивая теннисистка беременна от чемпиона мира
Овечкин выломал дверь в академии ФБР (видео)

Регионы

Курсанта МВД жестко наказали за публичный секс на танцполе
Смертельный прыжок красноярского депутата на батуте попал на видео
Черные риелторы забили ломом известного певца
В России трансгендер сменил пол без операции
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru