Безумные регионы: смертельное ДТП под Волгоградом

Лошадь, которая сама пришла к спасателям, отравленное масло в детском саду, суд над поджигателем автомобиля и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Полицейские разыскивают автомобилиста, избившего водителя троллейбуса в Ижевске. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта, водитель легковушки скрылся с места преступления. Как сообщает udm-info.ru, конфликт вспыхнул из-за замечания шофера троллейбуса. Мужчина не мог подъехать к остановке, потому что въезд ему перегородила легковая машина.

Жителя села в Омской области судят за угон машины и умышленное уничтожение чужого имущества. По информации gorod55.ru, он украл автомобиль "ВАЗ-2108" с железнодорожной станции Входная. Далеко угонщик уехать не смог – "восьмерка" заглохла и отказалась заводиться. Незадачливый воришка решил бросить свой трофей. Чтобы замести следы, он сжег машину, однако это не помогло. Полиция задержала преступника.

В Ростовской области прокуратура собирается проводить проверку детских садов. Причиной для этого послужили результаты экспертизы, инициированной активистами ОНФ, передает rostovgazeta.ru. По информации издания, результаты исследования показали, что детям давали масло с количеством бактерий, превышающим норму в 54 раза.

В Нижегородской области мужчина отправился в тюрьму на 15 лет. Его признали виновным в совершении сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего. Как сообщает newsnn.ru, 50-летний педофил втерся в доверие к девятилетнему мальчику и несколько раз надругался над ним в своем автомобиле. В ходе расследования следователи установили, что это не первая жертва мужчины.

В Воронеже разгорается скандал вокруг третьей городской поликлиники, передает newizv.ru. По информации издания, горожан возмутило расположение окна для выдачи больничных листов. Оно расположено так низко, что посетителям учреждения приходится буквально вставать на колени, чтобы получить освобождение от работы.

Тюменские спасатели смогли помочь блуждавшей по городу лошади. По сообщениям nashgorod.ru, животное само пришло к сотрудникам МЧС за помощью. Издание со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ведомства сообщает, что животное застряло в узком проходе между грузовиками, неподалеку от части спасателей. Последним удалось вызволить лошадь и привести хозяевам.

Изданию inkazan.ru удалось узнать подробности страшного ДТП, унесшего жизни трех человек. По информации СМИ, авария произошла на 878-м километре трассы М7. 57-летний водитель машины Opel Astra выехал на встречную полосу и врезался в автовоз. Легковушку отбросило ударом, и машина влетела в автомобили Hyundai Genesis и LADA Kalina. Водитель и одна из пассажирок Opel скончались на месте, еще одна находившаяся в салоне иномарки женщина скончалась в больнице.

Еще одно смертельное ДТП произошло в Волгоградской области. Как сообщает novostivolgograda.ru, водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом, который возвращался в Москву. В результате удара автомобилист погиб на месте. Авария произошла поздно ночью, поэтому следствие не исключает, что водитель "семерки" заснул за рулем.

Несмотря на снег, выпавший в Нижнем Тагиле, обстановка на улицах города безаварийная, сообщает tagilcity.ru. По информации издания, погодное явление стало неожиданностью для горожан, ведь синоптики уральского Гидрометцентра не обещали существенных осадков.