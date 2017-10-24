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Пять кошек и собака устроили пожар в Архангельске

Кадр из мультфильма "Кошкин дом"
Игры домашних животных спровоцировали пожар в доме в Архангельске. Пока хозяев не было, пять кошек и собака опрокинули электрообогреватель.
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Инцидент произошел в старом деревянном двухэтажном доме. Пожарных вызвали соседи, которые почувствовали запах гари. Пламя удалось оперативно потушить, но тем не менее квартира серьезно пострадала. На полу образовался прогар, огонь перекинулся на стену и почти уничтожил картину.

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В комнате, в которой стоял обогреватель, пришлось разобрать часть гипсокартонной стены, от жара треснула оконная рама. Квартира и мебель закопчены. Кроме того, пожарным пришлось эвакуировать соседку мужчины. Ее по специальной лестнице спустили из окна второго этажа.

По информации местного интернет издания arh112.ru, хозяин беспокойных животных отлучился всего на полтора часа. Как утверждает мужчина, он, зная о привычке питомцев резвится в помещении, снося все на своем пути, обычно выключает обогреватель, но в этот раз решил, что ничего страшного его любимцы натворить не успеют.

Об этом же сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России. "Происшествие произошло в одном из 2-этажных деревянных домов по улице Первомайская в Архангельске. Хозяин пояснил позже, что уходил по делам на полтора часа, в это время животные опрокинули 800-ваттный электрообогреватель", – сказали в ведомстве. В сообщении отмечается, что животные не пострадали.

По информации журналистов, это не единственный подобный случай. Отмечались в сводках поросята и козы. Но обычно это происходит в сильные морозы, когда хозяева стремятся не допустить обморожения у питомцев, ставя обогреватели в качестве вынужденной меры.

Автор: Михаил Войцеховский24 октября 2017, 20:41

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