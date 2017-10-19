Ревнивый помор убил друга детства после выхода из тюрьмы

В Архангельской области по подозрению в убийстве задержан 43-летний неоднократно судимый местный житель, передает Flashnord. Преступление произошло еще в 2008 году.

По версии следствия, во время отбывания наказания в тюрьме мужчина узнал, что жена сожительствует с его другом детства, и после освобождения решил разобраться с товарищем. Разговор закончился дракой, в которой несчастный был убит. Злоумышленник вывез и закопал его тело.

Мужчина был осужден за разбойное нападение и вышел из колонии только в конце 2016 года. Теперь ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".