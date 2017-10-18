Безумные регионы: женщина угнала только что проданную машину

Необычная вакансия, предсказание президента Татарстана, незапланированные каникулы в Дзержинске и другие новости Росси. Обзор региональных СМИ на dni.ru.

Жители Ростова-на-Дону мечтают попасть на новую работу. В городе открылась вакансия "жгуна" – человека, который должен веселиться в ночных клубах за деньги. Получивший работу соискатель должен будет каждый вечер проводить в одном из увеселительных заведений Ростова-на-Дону. Помимо компенсации всех расходов на еду и питье в клубе, "жгуну" будет выплачиваться 50 тысяч рублей в месяц, сообщает rostovgazeta.ru.

В Дзержинске все школы будут закрыты на 10 дней. Неожиданные каникулы вызваны ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. С 18 по 28 октября школьники города будут отдыхать – такое решение приняло областное управление Роспотребнадзора, сообщает newsnn.ru.

Жительница Омска пыталась получить двойную выгоду с продажи своего автомобиля, пишет gorod55.ru. После того, как она подписала договор с покупателем, девушка предложила ему пересесть на водительское сидение. Новоиспеченный владелец с радостью согласился. Как только он вышел из салона, угонщица заблокировала двери и вдарила по газам, увозя свои деньги и уже чужую машину.

Конфликт тобольских собаководов закончился поножовщиной. Ссора вспыхнула между мужчинами, после того как один из них сделал второму замечание. Он упрекнул собачника в отсутствии на его питомце намордника. В результате, один из мужчин находится в больнице с ножевыми ранениями, а одна из собак погибла, сообщает nashgorod.ru.

Координатор общественного проекта "РосЯма" Алексей Беззуб стал жертвой мошенников. С его карты пропали 20 тысяч рублей. Об этом потерпевший узнал только после того, как банк прислал ему сообщение с уведомлением. Странности начались во время банковской проверки. Оказывается, деньги были обналичены в банкомате города Гуаргон в Индии. При этом Александр не выезжал из страны, сообщает tagilcity.ru. В итоге, потерпевшему вернули деньги.

Глава республики Татарстан Рустам Минниханов выступил с предсказанием в эфире одной из радиостанций. Он заявил, что телевидение скоро исчезнет, и на его место придет интернет. Отметим, что чиновник уверен, что радио протянет дольше – его можно слушать и в машине и дома. Как сообщает портал inkazan.ru, подчиненные Рустама не разделяют его точку зрения. Они продолжают выделять огромные деньги на поддержку местного телевидения.

В Удмуртии стартовал первый региональный чемпионат по профессиональному мастерству для инвалидов, сообщает udm-info.ru. Соревнование называется "Абилимпикс", в нем принимают участие 29 человек. Они буду состязаться за звание лучшего повара, медицинского работника, автомобильного механика и еще нескольких профессий.

В городе Камышине Волгоградской области произошел странный инцидент. Посетитель кафе размахивал пистолетом и гранатой, угрожая взорвать заведение. Персонал и посетители были эвакуированы, а на место происшествия выехал наряд полиции и сотрудники Росгвардии. Возмутителя общественного спокойствия обезоружили и доставили в участок. Мотивы своего поступка задержанный объяснить не смог. По информации портала novostivolgograda.ru, хулиганом оказался 31-летний ранее судимый за кражу житель Волжского.

Жительнице Оренбурга стоматологи сломали челюсть. Потерпевшая просила удалить болевший зуб, однако врачи слегка перестарались, отмечает портал newizv.ru. Через несколько дней после проведенной операции у пациентки поднялась температура. Кроме того, боль не отступала. Она обратилась в другую стоматологию, где женщине сделали рентген. Оказалось, что причиной страданий пострадавшей стал открытый перелом челюсти. В итоге, ей пришлось пойти на операцию.