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Безумные регионы: женщина угнала только что проданную машину

Кадр из фильма "Форсаж 5"
Необычная вакансия, предсказание президента Татарстана, незапланированные каникулы в Дзержинске и другие новости Росси. Обзор региональных СМИ на dni.ru.
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Жители Ростова-на-Дону мечтают попасть на новую работу. В городе открылась вакансия "жгуна" – человека, который должен веселиться в ночных клубах за деньги. Получивший работу соискатель должен будет каждый вечер проводить в одном из увеселительных заведений Ростова-на-Дону. Помимо компенсации всех расходов на еду и питье в клубе, "жгуну" будет выплачиваться 50 тысяч рублей в месяц, сообщает rostovgazeta.ru.

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Автор: Михаил Войцеховский18 октября 2017, 18:04

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