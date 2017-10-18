В аэропорту Магадана поймали пассажира с золотом в ручках

В ходе предполетного досмотра в аэропорту Магадана у одного из пассажиров было обнаружено золото общим весом около 700 граммов, передает сетевое издание m24.ru. Сообщается, что мужчина спрятал драгоценный песок в металлические ручки багажной сумки. Рейс, которым должен был отправиться несостоявшийся контрабандист, летел в Москву. По предварительным данным, подозреваемым оказался 36-летний житель Махачкалы.