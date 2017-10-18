Сиделка отдала инвалида на съедение червям

Жуткая по своей жестокости история произошла в Ленинском районе Челябинска с 60-летней женщиной-инвалидом. Пенсионерку буквально бросили умирать, чтобы завладеть ее квартирой.

Пожилая женщина заключила договор ренты с бывшей сотрудницей соцзащиты. Та пообещала заботиться об инвалиде до конца ее жизни. За это сиделка должна была получить ее квартиру.

Пенсионерка не ожидала, чем обернется ее доверие и желание спокойно и комфортно дожить отведенные ей годы. Все пошло не так, как планировалось. Вместо того чтобы обеспечить женщине достойную старость, сиделка решила побыстрее избавиться от нее, передает портал "Доступ".

Знакомые пенсионерки забеспокоилась, когда та перестала выходить с ними на связь, – раньше они регулярно созванивались. От 60-летней женщины не было новостей около трех недель.

Тогда неравнодушные отправились домой к женщине, чтобы проверить, не случилась ли с ней беда. Они обнаружили пенсионерку лежащей на грязном полу. При этом на теле были черви и пролежни, а на ногах – ожоги. Пострадавшую госпитализировали с обезвоживанием и истощением.

Женщина смогла рассказать, что ее ошпарили кипятком, только кто это сделал, пояснить не смогла. Находящаяся в шоковом состоянии инвалид говорит, что ничего не помнит. Общественники написали заявления в прокуратуру, полицию и соцзащиту. Они считают, что сиделка пострадавшей – мошенница.