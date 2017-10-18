В Зеленограде пенсионер зарезал 83-летнюю жену

Сиделка из Зеленограда сообщила в полицию, что ее 83-летнюю подопечную зарезал 80-летний муж, передает телеканал "360". На теле женщины были обнаружены две колотые раны в боку и несколько ссадин на носу. Пенсионерка перенесла инсульт и была парализована, а также страдала болезнью Паркинсона. Подозреваемого задержала полиция.
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