В Зеленограде пенсионер зарезал 83-летнюю жену

Сиделка из Зеленограда сообщила в полицию, что ее 83-летнюю подопечную зарезал 80-летний муж, передает телеканал "360". На теле женщины были обнаружены две колотые раны в боку и несколько ссадин на носу. Пенсионерка перенесла инсульт и была парализована, а также страдала болезнью Паркинсона. Подозреваемого задержала полиция.