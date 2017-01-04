Приземлившийся на брюхо самолет "Аэрофлота" напугал россиян

В Калининграде местные власти приняли решение временно закрыть аэропорт Храброво из-за ЧП с самолетом "Аэрофлота". Воздушное судно, летевшее из Москвы, приземлилось на брюхо и выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Примечательно, что это было уже второе серьезное происшествие с самолетом "Аэрофлота" за сутки.

Не успела утихнуть трагедия с Ту-154, разбившемся в Черном море, как россияне оказались напуганы новым ЧП с самолетом. К счастью, на этот раз обошлось без жертв.

Калининград. Аэропорт "Храброво"... Опять самолёт.....главное без жертв, но всё таки без аварийной поса.. https://t.co/rt1lapdalh — Мария Никифорова (@nikiforovameri) 4 января 2017 г.

Инцидент произошел в ночь на 4 января в калиниградском аэропорту Храброво.Самолет Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот", совершавший рейс по маршруту Москва – Калининград, выехал за пределы взлётно-посадочной полосы при заходе на посадку. Как сообщает ТАСС, при выходе на грунт у лайнера подломилась передняя стойка, в результате чего он приземлился на брюхо.

На борту находились 174 человека, в том числе семь членов экипажа. Медицинская помощь понадобилась троим из них."У мужчины повысилось давление, а женщина получила незначительный ушиб плеча", – рассказал гендиректор аэропорта Александр Корытный. Подробностей о третьем пострадавшем не сообщается.

Жесткая посадка. #калининград #аэрофлот #храброво #жесткаяпосадка Фото опубликовано Sergey (@mashkevich_sergey) Янв 3 2017 в 2:32 PST

На месте ЧП работают службы аэропорта Храброво. По данному факту отдел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России начал доследственную проверку. Специалисты ведут опрос очевидцев, экипажа и пассажиров.

В настоящий момент аэропорт Храброво закрыт. "Пока речь идет о задержках до 10:00 местного времени (11:00 мск), в связи с тем, что аэропорт не работает до этого часа. Что будет дальше – сказать мы пока не можем", – отметил представитель воздушной гавани.

В Калининграде под новый год забили на расчистку взлетных полос, как итог выкатившийся Аэрофлот, надломленная передняя стойка шасси. — Максим Фокеев (@fokeevmaxim) 4 января 2017 г.

Отметим, что утром 3 января ЧП с лайнером "Аэрофлота" произошло в екатеринбургском аэропорту Кольцово. По словам очевидцев, сразу после посадки пилот сообщил о том, что у самолета отказал левый двигатель. Пострадавших нет. В тот же день самолет вылетел обратно в Москву.