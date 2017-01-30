Как развиваться острову Русский

Жители Владивостока поддерживают развитие острова Русский и возмущены репликами о нецелесообразности привлечения новых инвестиций. На днях стало известно, что остров получит новый импульс к своему дальнейшему развитию – микрорайон ожидает новый план благоустройства.

Остров Русский станет одним из пилотных проектов по разработке единых стандартов городской среды, которые в течение трех лет разработают Фонд единого института развития в жилищной сфере и КБ "Стрелка". Всего будет разработано 120 проектов по улучшению общественных пространств в 40 городах России к чемпионату мира по футболу 2018 года и преобразовании городской среды еще в 319 моногородах, сообщает РБК.

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Мастер-план Русского ожидается уже в июне 2017 года. Реализация проекта по разработанному мастер-плану может стать первым крупным проектом на острове с 2012 года, когда здесь проводился саммит АТЭС и был открыт знаменитый вантовый мост. Тогда остров стал точкой притяжения политиков и журналистов со всего мира. После международной встречи о Русском стали вспоминать все меньше, и вот теперь его развитию дан новый толчок. Правда, не все восприняли его позитивно.

К примеру, директор Института региональных исследований и городского планирования Ирина Ильина категорично заявляет, что "сложно представить, кто согласится покупать жилье на этом острове". На такое радикальное и безапелляционное мнение сразу же откликнулись в социальных сетях жители региона. "Нужно давать зеленый коридор этим ребятам, либо придут братья, кумы, сваты, а развития как не было, так и не будет. А квартирку на острове я бы прикупил", – пишет у себя в Facebook Александр Хитров.

Ему вторит Елена Белова: "Круто было бы жить на Русском, в хорошем районе, с нормальной инфраструктурой. Такой, какой во Владивостоке я особенно нигде не встречала". С экспертом Ириной Ильиной готов поспорить и профессор РЭУ имени Плеханова Сергей Орлов. Он подчеркивает, что Дальний Восток – это одно из наиболее приоритетных направлений развития России. А мастер-план микрорайона Орлов назвал продолжением активной инвестиционной деятельности, начатой еще лет десять назад на острове Русский, но затихшей по причине кризиса.

"Если мы не хотим утратить эту территорию для общественного хозяйства, необходимо всеми доступными и правомерными способами переломить демографическую ситуацию и консолидировать государственные ассигнования и средства заинтересованных частных инвесторов для реализации инфраструктурных проектов в жилищно-коммунальной, дорожно-транспортной и социальной сферах", – сказал профессор.

Фото опубликовано Alexey (@hotmilkpunch) Янв 12 2017 в 2:17 PST

В рамках контракта с Фондом единого института развития в жилищной сфере КБ "Стрелка" разработает градостроительную концепцию набережной и парка, а также строительства около 500 тысяч квадратных метров жилья и создания соответствующей инфраструктуры. В результате остров может превратиться в настоящий город-сад: здесь будут построены новая набережная длинной в четыре километра и парк площадью 70 гектаров.

Об этом уже мечтают жители Владивостока: "Я бы с большим удовольствие сменила свою малогабаритную трешку в центре на Светланской на новострой на острове. Потому что неоднократно проверяла – от центра Владивостока ехать до кампуса ровно 20 минут. Не больше! А какой там воздух! Это ж совсем другое качество жизни… У меня дочь после жизни на кампусе в квартире задыхается", - пишет на своей странице Лада Глыбина.

Остров Русский имеет общую площадь 9,76 тысяч га и расположен в заливе Петра Великого в Японском море в 20 км от Владивостока. Численность постоянного населения составляет порядка 4,5 тысячи человек. От материковой части Владивостока остров отделен проливом Босфор Восточный, через который к саммиту АТЭС был построен автомобильный мост. В южной части острова, рядом с бухтой Новый Джигит, находится воинская часть.

