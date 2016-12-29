Ворона обокрала эстонца на границе с Россией

Ворона украла паспорт у гражданина Эстонии при оформлении документов на пункте пропуска в Ленинградской области на российской-эстонской границе. Инцидент произошел в Ивангороде.

Курьезный случай произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска в Ленинградская область. Эстонец прибыл туда с территории России, чтобы проследовать домой.

Во время таможенного оформления машины мужчина достал паспорт, и внезапно к нему подлетела птица. "Бесцеремонная птица выхватила документ и резко взмыла вверх. Все произошло так быстро, что никто даже опомниться не успел", – цитирует пресс-службу Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Радио Балтика.

Таможенники попытались помочь гражданину, для этого даже привлекли кинологов со служебными собаками. Однако все попытки поймать воровку окончились неудачей.

Эстонец составил заявление об утрате паспорта. В полиции Ивангорода гражданину также дали адрес эстонского консульства в Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для возвращения на родину.

"Документы мужчина выправил и вернулся домой. А через пару дней и паспорт нашелся. Ворона бросила его недалеко от пешеходного пункта пропуска", – сообщают в ведомстве. Однако для пересечения границы документ не годится, потому что птица вырвала из него один лист.

Как писали Dni.ru, в этом году в Австралии произошло необычное происшествие. Ворона украла у местной жительницы, страдающей раком легких, щенка чихуахуа. Владелица питомца Хизер Синден рассказала, что 4 мая услышала во дворе, где играл щенок, писк. Когда она вышла проверить, все ли в порядке с собакой, ее уже утащила ворона.