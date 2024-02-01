Собянин: Дорога от метро "Коммунарка" до ул. Поляны готова более чем наполовину

Умерла звезда СССР Вероника Круглова Тесты Брэд Питт внезапно помолодел Игры Сонник

Топ новостей недели

Допрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сценеДопрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сцене Взял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близостьВзял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близость После жестких издевательств жена Петросяна потеряла много кровиПосле жестких издевательств жена Петросяна потеряла много крови Развелся и сбежал в другую страну: что случилось с брошенной женой ШепелеваРазвелся и сбежал в другую страну: что случилось с брошенной женой Шепелева Возится с ребенком и вопит о боли: что стало с любовницей стриптизера ТарзанаВозится с ребенком и вопит о боли: что стало с любовницей стриптизера Тарзана

Лента новостей

Четверг 1 февраля

17:07"Я решила": поехавшая вдова Юдашкина рванула в один конец 16:10Преданный ли вы фанат певца SHAMAN? Пройдите тест и проверьте себя 15:13Еще один Джигарханян: Цымбалюк-Романовская похвасталась стариком-ухажером 15:07Охлобыстин рассказал об освобождении Ефремова из колонии 14:02Хамство, лицемерие, агрессия: Барановскую обвинили во всех смертных грехах 13:35"Ждем у Малахова": Петросяна и Брухунову разводят в срочном порядке 12:55"Избавиться от нее": Лоза сделал резкое заявление об отмененной Орбакайте 12:27"Я сирота": Яковлева на всю страну сообщила о страшной трагедии в семье 11:52Тяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положении 10:28"Она была моим спасителем": известный музыкант в слезах сообщил о смерти жены 10:11"Все в ужасе": трагедия матери Кейт Миддлтон шокировала британцев 09:20Оставивший Ковальчук после родов Чумаков нашел новую отдушину 08:59Вильфанд: погода в феврале сможет удивить 08:26Звезда в трусах: дочь Агутина и Варум опозорилась на сцене 07:31Немного не дожил до дня рождения: не стало звезды сериала "Ликвидация" 06:48Раскрыто еще одно полезное свойство обычного томатного сока 06:09Это лучшая женщина: Павел Деревянко показал новую возлюбленную 05:28Звездные сожители: кто из знаменитых пар так и не пошел в ЗАГС 04:09Топ-5 мудрых жизненных советов от Анны Седоковой 02:30Как не спровоцировать преждевременные роды? Важные советы специалиста 01:37Озвучен неожиданный фактор, провоцирующий развитие депрессии 22:10Скандала не будет: принц Гарри разрушил грандиозные планы Маркл 21:05"Ломает": у Бузовой увидели серьезную зависимость 20:11Почему певица Слава отказалась воспитывать маленького внука 19:07Скрывающая любовника Семенович плюнула в замужних ровесниц 18:15"Слишком красивый": 16-летняя дочь Глюкозы показала приватную переписку с парнем 17:14Господи, помилуй! Престарелая Талызина попала в мистический кошмар 16:17Знаете ли вы сериал "Кадетство"? Тест ко дню рождения Александра Пороховщикова 15:19Она сказала "Да": Бабкина принимает поздравления в новом статусе 14:21Отчаявшаяся Лолита нашла новую работу после отмены концертов 13:51Потеряла маму, но продолжила ее путь: как складывается судьба дочери Началовой 12:40"Моя маленькая": показавшая пупок Подольская сообщила о ребенке 11:40Врачи упорно боролись за ее жизнь: что произошло с Талызиной в больнице 11:03Джигурда показал интимные ласки Гузеевой с двумя мужчинами 10:25Боярская проводила любимого и родного в последний путь 09:15"Многие утирали слезы": Стриженова угодила в клинику 08:30Три причины навсегда отказаться от сладкого 07:54Опозорившиеся участники "голой" вечеринки Ивлеевой вновь рвутся на сцену 07:14Озвучены последствия для Пугачевой при переезде в Россию 05:47Совсем плохо: болеющий Андрей Губин больше не может говорить 04:46Моет туалет и мечтает о свободе: как Блиновская проводит время в СИЗО 01:19После срыва потребуется помощь врача: Шура сам себя загнал в ловушку 00:40Раскрыт неожиданный способ улучшения внимания 00:15Три полезных свойства корицы: пряность должна быть в каждом доме 23:20Повреждение кабеля в районе ТЭЦ-23 не повлияло на электроснабжение ВАО 22:09Судьба задержанного в Таиланде Левы Би-2* решена 21:09Потеряет все: растранжирившая миллионы Маркл оказалась в критической ситуации 20:03Угроза для закрытия бизнеса: вскрылись долги Алсу перед налоговой 19:28"Разбила лоб": заболевшая Гузеева рухнула на кафель 18:57Сенсация: стало известно о родстве известного актера с королем Великобритании
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: Дорога от метро "Коммунарка" до ул. Поляны готова более чем наполовину

Собянин: Дорога от метро "Коммунарка" до ул. Поляны готова более чем наполовину
99

Трасса снизит транспортную нагрузку на МКАД.

На территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) продолжается строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. По словам мэра столицы Сергея Собянина, участок от станции метро "Коммунарка" до улицы Поляны готов более чем на 50%.

С открытием участка снизится транспортная нагрузка на МКАД и Калужское шоссе, появится связь Калужского шоссе с улицей Поляны, улучшится транспортная доступность района Южное Бутово и поселения Сосенского.

"Сейчас идет обустройство дорожного полотна, возведение пешеходных переходов, перекладка инженерных коммуникаций", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Специалисты занимаются проектированием путепровода и четырех улиц. Всего построят 28 километров дорог и шесть пешеходных переходов.

По словам мэра, движение по участку от "Коммунарки" до улицы Поляны откроют в 2026 году.

Собянин 29 января открыл движение по двум путепроводам в районе Калужского шоссе. Благодаря новым объектам улучшилось транспортное обслуживание более 115 тысяч жителей Сосенского и сократилось время в пути до торгового центра "Мега Теплый Стан".

Ежегодно в Москве вводят около 100 километров дорог. С 2011 по 2023 годы построено 1356 километров дорог – это около 25% всей существующей улично-дорожной сети.

1 февраля 2024, 16:48
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

ГК "КОРТРОС" сократит сроки строительства без потери качества

ГК "КОРТРОС" сократит сроки строительства без потери качества
Минимизация административных процедур позволила девелоперам эффективнее реализовывать стратегию развития строительной отрасли. Средний срок реализации строительного проекта снизился на два с половиной года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе
Строительство завершилось раньше запланированного срока. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл два путепровода в районе торгового центра "Мега Теплый Стан".

Собянин рассказал, каким будет городской вокзал Петровско-Разумовская

Собянин рассказал, каким будет городской вокзал Петровско-Разумовская
Вокзал объединит метро, МЦД и наземный общественный транспорт. В Москве создается городской вокзал Петровско-Разумовская.

Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро
Ветка улучшит транспортную доступность семи районов Москвы. Бирюлевская линия метро находится в стадии проектирования.

Собянин: В Москве создается крупнейший в России комплекс по ремонту вагонов метро

Собянин: В Москве создается крупнейший в России комплекс по ремонту вагонов метро
К 2030 году в столице построят еще три электродепо. С 2011 года в Москве построили или провели реконструкцию 12 электродепо для поездов метрополитена, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

ГК “КОРТРОС”: Продление льготной семейной ипотеки поддержит объемы строительства

ГК “КОРТРОС”: Продление льготной семейной ипотеки поддержит объемы строительства
Объявленный в стране год семьи начался с важной меры поддержки молодых семей без детей и семей с детьми. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками и победителями конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное" высказался за продление программы льготной семейной ипотеки под 6%. В ГК "КОРТРОС" позитивно приняли данное решение.

Выбор читателей

31/01СрдБоярская проводила любимого и родного в последний путь 30/01ВтрПовреждение кабеля в районе ТЭЦ-23 не повлияло на электроснабжение ВАО 31/01СрдВрачи упорно боролись за ее жизнь: что произошло с Талызиной в больнице 31/01СрдВ Москве начался новый сезон акции "Миллион призов" 31/01Срд"Моя маленькая": показавшая пупок Подольская сообщила о ребенке 01/02ЧтвТяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положении