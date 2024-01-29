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Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе
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Строительство завершилось раньше запланированного срока.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл два путепровода в районе торгового центра "Мега Теплый Стан". Благодаря этому улучшится транспортное обслуживание более 115 тысяч жителей Сосенского и сократится время в пути для посетителей ТЦ, написал градоначальник в своем телеграм-канале.

"В ближайшие годы планируем построить еще ряд дорожных объектов, которые упростят подъезды к ТЦ и разгрузят МКАД и Калужское шоссе", – сообщил Собянин.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Он напомнил, что в районе Теплый Стан в скором времени откроется станция "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро. Объект готов на 70%. Основные строительные работы на новой ветке завершатся в 2024 году, уточнил мэр.

По его словам, в пешей доступности от будущей станции живут около 60 тысяч человек. Благодаря открытию метро они будут экономить до 35 минут в день и смогут удобно добираться до Большой кольцевой линии (БКЛ) и МЦК.

Также снизится нагрузка на станции "Теплый Стан" Калужско-Рижской линии и "Тропарево" красной ветки.

В 2023 году в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) проложили 36 километров дорог. Запущено движение по трассе Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево и путепроводу через железную дорогу Курского направления, завершилось строительство дублера Боровского шоссе, моста через реку Десну и других объектов.

29 января 2024, 16:46
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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