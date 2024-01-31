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Среда 31 января

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ГК "КОРТРОС" сократит сроки строительства без потери качества

ГК "КОРТРОС" сократит сроки строительства без потери качества
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Минимизация административных процедур позволила девелоперам эффективнее реализовывать стратегию развития строительной отрасли.

Средний срок реализации строительного проекта снизился на два с половиной года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Для достижения этого результата с подачи Минстроя с 2020 года принято 110 федеральных законов, а перечень процедур в строительстве сокращен почти в два раза – до 607. Соответствующую задачу ставил президент РФ Владимир Путин.

"Минимизация административных процедур позволяет застройщикам эффективнее реализовывать стратегию развития строительной отрасли", – заявил генеральный директор группы компаний "КОРТРОС" Станислав Киселев.

По его словам, благодаря уменьшению количества барьеров для движения информации девелоперы могут проявлять больше инициативы и мультифункциональности. Киселев напомнил, что в соответствии со стратегией развития строительной отрасли к 2030 году суммарный десятилетний объем ввода жилья должен составить миллиард квадратных метров.

Достичь таких показателей возможно только с новым ритмом строительной отрасли, убежден гендиректор ГК "КОРТРОС".

"Мы поддерживаем сложившуюся тенденцию, и в текущем году задача нашей компании – сократить срок строительства на 5% без ущерба качеству", – подчеркнул он.

ГК "КОРТРОС" занимает четвертое место среди российских застройщиков по скорости строительства. В среднем девелопер возводит дом за 831,5 дней. В портфеле компании – проекты в Екатеринбурге, Перми, Москве и Московской области.

31 января 2024, 14:03
Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"
ГК "КОРТРОС"✓ Надежный источник

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