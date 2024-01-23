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Собянин назвал главные проекты дорожного строительства в Новой Москве

Собянин назвал главные проекты дорожного строительства в Новой Москве
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В 2023 году в ТиНАО проложено 36 километров дорог.

С 2012 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) построили более 380 километров дорог и 40 пешеходных переходов. О развитии дорожно-транспортной инфраструктуры Новой Москвы в своем телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил о запуске осенью 2023 года движения по трассе Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево. Построены путепровод через железную дорогу Курского направления, мост через реку Десну и эстакада вдоль Варшавского шоссе.

В конце прошлого года завершилось строительство дублера Боровского шоссе. Трасса стала свободнее, улучшилась транспортная доступность станции метро "Новопеределкино" Солнцевской линии.

Мэр назвал объекты, которые находятся в стадии строительства. Один из них – трасса Мамыри – Пенино – Шарапово. Дорога станет дублером Калужского и Киевского шоссе.

Продолжаются работы на четвертом участке магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. В перспективе трасса соединит основные транспортные артерии Новой Москвы – Боровское, Варшавское, Калужское и Киевское шоссе.

"В ближайшие два года в планах строительство и реконструкция еще 112 км дорог", – уточнил Собянин.

Ранее мэр сообщил, что в Москве реконструируют и возведут еще 16 путепроводов через железнодорожные пути. Летом 2024 года планируется достроить путепровод у станции Бескудниково МЦД-1.

23 января 2024, 12:32
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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