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Собянин: В Москве реконструируют и построят еще 16 путепроводов через ж/д пути

Собянин: В Москве реконструируют и построят еще 16 путепроводов через ж/д пути
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Летом 2024 года достроят путепровод у станции Бескудниково МЦД-1.

В Москве продолжается строительство новых и реконструкция уже существующих путепроводов через железнодорожные направления. В августе 2024 года возведут путепровод через пути первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) у станции Бескудниково, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

После завершения строительства улучшится транспортная доступность станции Бескудниково и снизится нагрузка на прилегающие магистрали. Водителям станет проще и быстрее выехать на МКАД, Северо-Западную хорду и Череповецкую улицу, отметил мэр.

По словам Собянина, время в пути сократится на 30-40 минут. У водителей больше не будет необходимости делать большой крюк с выездом на МКАД и МСД.

"За последние годы мы провели реконструкцию либо построили заново 22 автомобильных путепровода через ж/д пути, в планах на ближайшие 4 года — еще 16", – рассказал градоначальник.

Ранее мэр сообщил, что Южную рокаду планируется достроить в 2024 году. Трасса свяжет 24 района с населением 2,7 миллиона человек. Готовность магистрали составляет 89%.

С 2011 года в Москве построили более 1,2 тысячи километров дорог. Введено в эксплуатацию 359 искусственных сооружений.

15 января 2024, 17:15
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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